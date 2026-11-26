La campaña se realizará del 27 al 29 de noviembre, con promociones en distintos rubros, financiación bancaria y beneficios con billeteras digitales

La proximidad de las Fiestas encontrará a los principales centros comerciales del país con una estrategia conjunta para estimular el consumo. Un total de 75 shoppings argentinos participará por primera vez de una campaña nacional de Black Friday, con ofertas que llegarán al 65% en determinados productos durante tres jornadas: el 27, 28 y 29 de noviembre.

La iniciativa lleva el nombre de Black Shopping Days y fue impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), entidad que nuclea desde hace más de 35 años a los principales operadores del sector. La convocatoria busca concentrar promociones en una misma fecha y generar un movimiento comercial que permita mejorar los resultados de los negocios antes del cierre del año.

La propuesta también apunta a un segmento particularmente golpeado por la retracción del consumo: las marcas de indumentaria, que atraviesan un escenario complejo por la crisis de la industria textil.

Black Friday en shoppings: qué descuentos y promociones habrá hasta el 65%

Las rebajas alcanzarán hasta el 65% en artículos seleccionados y abarcarán diferentes actividades. Habrá oportunidades en ropa, zapatos, perfumería, juguetes y servicios, entre otras categorías. También se ofrecerán alternativas de financiación mediante bancos y tarjetas, junto con descuentos o ventajas vinculadas a billeteras digitales.

No obstante, los consumidores deberán prestar atención a las condiciones de cada promoción. No existirá un esquema único para los 75 establecimientos: cada marca definirá qué mercadería incorpora, cuáles serán los medios de pago habilitados y si permitirá acumular beneficios.

Los locales participantes tendrán una identificación específica para que el público pueda reconocerlos. La cámara se ocupará de coordinar la comunicación institucional de Black Shopping Days, pero no administrará los descuentos ni establecerá las condiciones de venta. Esa responsabilidad quedará en manos de cada comercio.

La lista de centros comerciales adheridos

La convocatoria reúne a operadores de distintos tamaños y grupos empresarios. Entre los participantes se destaca IRSA, principal administrador de shoppings de la Argentina, con complejos como Alto Palermo, Alto Avellaneda, Abasto Shopping, Alcorta, Patio Bullrich, Distrito Arcos, DOT Baires y Soleil Premium Outlet, entre otros.

También se incorporarán Unicenter y varios centros Portal, pertenecientes al grupo chileno Cencosud. La nómina incluye a El Solar y Recoleta Mall, bajo la administración de Fortín Maure, y a Galerías Pacífico, propiedad del grupo Sutton, que también es dueño de los hoteles Alvear y Plaza.

En el resto del país y el área metropolitana participarán:

Caballito Shopping

Devoto Shopping

San Justo Shopping

Nuevo Quilmes Plaza

Nine

Plaza Oeste

Palmas del Pilar

Tortugas Open Mall

Remeros Plaza

Nordelta Shopping

Alto Rosario

Córdoba Shopping

Nuevocentro

Patio Olmos

Palmares

Una nueva apuesta para competir con las compras por internet

El antecedente inmediato de esta campaña se remonta a mayo, cuando 65 shoppings y paseos de compras organizaron una primera jornada conjunta de descuentos. La nueva edición amplía la convocatoria a 75 establecimientos y extiende la actividad a tres días.

La iniciativa aparece en un momento en que los centros comerciales necesitan reforzar su atractivo frente al avance del comercio electrónico. Las promociones buscan generar una razón concreta para acercarse a los locales, pero también poner en valor aspectos que las operaciones digitales no ofrecen de la misma manera: probarse prendas, recibir asesoramiento, comparar productos en persona y combinar las compras con propuestas gastronómicas o de entretenimiento.

En ese contexto, los shoppings también buscan adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y a la competencia digital. Un informe sobre la transformación de los centros comerciales analiza cómo los operadores incorporan gastronomía, servicios y entretenimiento para atraer público y extender el tiempo de permanencia.

Las ventas de los shoppings siguen sin mostrar una recuperación firme

Los últimos indicadores oficiales muestran un panorama todavía débil. En septiembre, las ventas de los centros comerciales avanzaron apenas 0,3% interanual, de acuerdo con los datos del Indec difundidos este miércoles.

La facturación informada a precios corrientes fue de $582 millones, un monto que representa un crecimiento nominal del 19,3% respecto de septiembre de 2025. Sin embargo, la evolución del acumulado anual y la comparación mensual reflejan las dificultades que todavía enfrenta la actividad.

Entre enero y septiembre, las ventas registraron una baja acumulada del 1,1%. A su vez, frente a agosto, el indicador retrocedió 0,8%.

El comportamiento de la actividad también se refleja en el relevamiento sobre las ventas de los shoppings y los rubros que más facturan, que muestra las diferencias entre la concurrencia a los centros comerciales y la evolución de las compras.

Con estos resultados, la campaña de noviembre se presenta como un intento de generar un impulso comercial en la antesala de uno de los períodos de mayor movimiento del calendario de consumo.

Qué busca la cámara con el Black Shopping Days

Desde la CASC sostienen que la convocatoria no se limita a ofrecer precios rebajados. La intención es que los consumidores vuelvan a considerar a los centros comerciales como espacios donde pueden resolver compras y, al mismo tiempo, realizar otras actividades.

"Habrá promociones y beneficios especiales en los centros comerciales participantes, con una invitación a recorrer locales, descubrir oportunidades, ver y probar productos, comparar alternativas, recibir asesoramiento y elegir qué comprar", describió la cámara en un comunicado.

En la misma línea, Carolina López Perera, directora ejecutiva de la entidad, destacó el componente presencial como uno de los ejes de la iniciativa.

"Pone en primer plano las oportunidades de compra y el valor de la experiencia presencial. Porque visitar un shopping permite más que encontrar descuentos: es también descubrir propuestas, explorar distintas marcas, resolver una compra y disfrutar de una salida que puede combinar compras, gastronomía, entretenimiento y encuentros", señaló.