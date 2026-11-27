La contracción se aceleró en el último bimestre mientras persisten subas de precios y la actividad económica muestra resultados dispares spor sector

Los precios subieron más que la facturación y los ingresos, impactando directamente en el poder de compra de los consumidores.

Las bebidas lideraron el descenso con un 13.8%, seguidas por cuidado personal y limpieza. Pocas categorías lograron resistir la baja general.

El consumo masivo retrocedió 7.5% en septiembre-octubre, profundizando una caída que afecta a todas las categorías y canales.

Tal como viene ocurriendo desde hace ya más de un año y medio, el consumo masivo volvió a perder volumen en septiembre y octubre pasados y la caída alcanzó a todas las familias de productos y a todos los canales relevados.

Si bien la facturación del sector creció en pesos, lo hizo menos que el precio promedio de la canasta, mientras el volumen de ventas continuó su retroceso, que se profundizó, después de una etapa con variaciones interanuales positivas.

De hecho, en el último bimestre, la baja llegó a 7,5% frente al mismo período del año anterior, mientras que en agosto-septiembre había sido de 5,8%.

Los datos surgen de analizar el último informe de la Canasta de Consumo de NielsenIQ que sigue una selección de productos de consumo masivo y distintos canales comerciales, por lo que describe la evolución de esa canasta.

El relevamiento muestra que, para septiembre-octubre, la caída fue de 7,5% en volumen, una suba de 16,9% en la facturación y un aumento de 27,3% en el precio promedio ponderado.

Bebidas cayeron 13,8 por ciento y lideran la baja del consumo

El documento de NielsenIQ asegura que el sector de Bebidas tuvo el retroceso más fuerte del bimestre con un 13,8% interanual, del cual 14,5% fue en bebidas alcohólicas y de 13,6% en las no alcohólicas.

Entre las categorías que más contribuyeron a la caída aparecen los jugos concentrados, las aguas saborizadas y las gaseosas, además de cervezas y otras bebidas.

El rubro Alimentos bajó 3,2%, mientras que los productos no básicos cayeron 5% y los básicos, 2,6%; las golosinas retrocedieron 0,5%.

Entre las categorías que mejor resistieron figuran alimentos infantiles, sopas, bolsas para horno, leches en polvo y harinas.

En el otro extremo estuvieron galletitas de cereales, postres, gelatinas, leches vegetales y productos para preparar helados.

Además, Cuidado personal y limpieza cayó 5%; Cosmética y tocador retrocedió 4,9%, y los productos de limpieza del hogar y de la ropa, 5,3%.

En el balance acumulado del año, bebidas restó 1,3 puntos porcentuales a la variación total de la canasta, de -1,8%; cuidado personal y limpieza aportó otros 0,5 puntos de caída, en tanto que Alimentos quedó sin variación neta, aunque con diferencias entre sus categorías.

Por canal, el documento de NielsenIQ muestra que los kioscos y los minimercados tuvieron el mayor descenso interanual del bimestre, de 12,3%, en tanto que los comercios tradicionales cayeron 11,3%; las cadenas de autoservicio, 4,8%; farmacias y perfumerías, 0,9%; y autoservicios independientes, 0,3%.

De hecho, ninguno de los canales relevados consiguió superar el nivel de consumo del año anterior durante septiembre-octubre.

El acumulado hasta octubre ofrece otra lectura ya que los autoservicios independientes crecieron 3,5%, mientras que las cadenas retrocedieron 3,4%, kioscos y minimercados bajaron 3,3%, los comercios tradicionales cayeron 1,7% y farmacias y perfumerías, 1,3%.

Las ventas en supermercados cayeron 3 por ciento según el INDEC

Las estadísticas oficiales de ventas aportan referencias adicionales, aunque observan otros universos y llegan hasta septiembre.

En ese sentido, el INDEC registró una baja interanual de 3% en las ventas reales de supermercados y un retroceso acumulado de 2,9% entre enero y septiembre, mientras que en los autoservicios mayoristas, en cambio, las ventas reales subieron 1% interanual, pero disminuyeron 0,5% frente a agosto.

La serie del informe permite reconstruir el cambio a lo largo del año al punto que muestra que en septiembre-octubre de 2025, el volumen de la canasta todavía crecía 3,4% frente al mismo período del año anterior, pero la variación se moderó en los meses siguientes hasta llegar a cero en marzo-abril de este año.

Luego, en abril-mayo comenzó una secuencia de bajas que se extendió durante seis comparaciones móviles consecutivas, teniendo en cuenta que el retroceso pasó de 0,8% en ese período a 0,4% en mayo-junio, 0,8% en junio-julio y 1,6% en julio-agosto, para luego ampliarse a 5,8% en agosto-septiembre y a 7,5% en septiembre-octubre.

Si bien cada comparación reúne dos meses y se superpone con la siguiente y no son seis bimestres independientes, la serie muestra con claridad que la caída se extendió y se aceleró hacia el tramo final.

En el acumulado de lo que va de este 2026, el volumen de la canasta quedó 1,8% por debajo del mismo período de 2025, resultado que refleja que las bajas más pronunciadas se concentraron en los meses recientes.

Con relación a la facturación de la canasta, el relevamiento de NielsenIQ muestra que aumentó 16,9% interanual en septiembre-octubre, mientras el precio promedio ponderado subió 27,3% y el volumen cayó.

Inflación e ingresos, en el contexto del consumo

El retroceso que evidencia la muestra de NielsenIQ se da con aumentos de precios que siguen incidiendo sobre los gastos cotidianos.

De hecho, en octubre, el Índice de Precios al Consumidor subió 2,2% mensual, acumuló 26,3% en el año y registró una variación interanual de 33,1%.

Las canastas básicas también mostraron subas, como la del Gran Buenos Aires (GBA), que aumentó 3,1% en octubre y 39,9% frente al mismo mes de 2025, mientras que la Canasta Básica Total, que incorpora bienes y servicios no alimentarios, avanzó 3,5% mensual y 39,2% interanual.

El índice de salarios del INDEC sumó otra señal sobre los ingresos ya que en septiembre aumentó 1,3% mensual, por debajo del 1,9% que había subido el IPC ese mes.

Pero la evolución fue distinta según el sector teniendo en cuenta que los salarios del sector privado registrado crecieron 1,9% mensual y los del sector público, 1,8%, mientras que el índice del sector privado no registrado bajó 0,8%.

El indicador salarial no permite explicar por sí solo la retracción del consumo, pero muestra que la evolución de los ingresos tampoco fue pareja.

Como parte del mismo escenario, los últimos datos de actividad disponibles muestran un panorama dispar.

En el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto creció 2% interanual, pero cayó 0,6% frente al trimestre anterior y dentro de ese cálculo, el consumo privado avanzó 0,4% frente al segundo trimestre de 2025 y retrocedió 2,4% en la comparación trimestral.

El dato más reciente del Estimador Mensual de Actividad Económica ofrece una caída de 1,2% interanual, aunque aumentó 1,1% frente a agosto en la medición desestacionalizada.

Los resultados muestran una economía con trayectorias diferentes según la actividad y el período considerado al punto que la caída de la canasta de consumo masivo se suma a esa debilidad.