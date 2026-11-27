Puma cerrará su planta en Chamical y concentrará la producción en la capital riojana. Los empleados recibirán una indemnización del 120% de la legal

El cierre de la fábrica de Puma en Chamical marca un nuevo capítulo en el repliegue de la compañía en La Rioja. La firma alemana, que opera en la provincia desde 1981, dejará de producir en ese establecimiento y trasladará la actividad local a su planta del Parque Industrial de la capital provincial.

La decisión también implica un cambio en el esquema de fabricación: en Chamical se elaboraba un insumo utilizado para producir botines, que a partir de ahora será importado. La empresa enmarcó la medida en "un proceso de consolidación productiva" y explicó que busca adecuar sus operaciones a las condiciones actuales del mercado.

El impacto alcanza a trabajadores que acumulaban entre 20 y 30 años de antigüedad. Según confirmó Myriam Espinosa, titular de la Secretaría de Trabajo de La Rioja, el personal despedido percibirá una compensación equivalente al 120% de la indemnización legal.

La funcionaria relató que los representantes de la compañía solicitaron una reunión con las autoridades laborales y comunicaron que la planta cerraría ese mismo día. También vinculó la decisión con un proceso de reducción de personal que ya se venía desarrollando en la provincia.

"Puma viene haciendo una reestructuración profunda, como consecuencia de la apertura de las importaciones y la retracción en el consumo, la estrepitosa caída de ventas. No es una empresa que tome una decisión de forma repentina, es una de las firmas más antiguas del parque industrial. Viene con desvinculaciones por despidos o retiros voluntarios, tanto en Capital como en Chamical", señaló Espinosa.

Puma reorganiza su producción y explica por qué cierra la planta

La compañía justificó el cierre a partir de una estrategia orientada a reorganizar su actividad industrial. En su explicación, sostuvo que la decisión responde a la "adaptación a las nuevas dinámicas y condiciones del mercado, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de largo plazo de sus operaciones".

Puma también reconoció las consecuencias que tendrá la medida para los empleados y sus familias. En ese sentido, afirmó: "Reconocemos el impacto significativo que esta decisión tiene en nuestros colaboradores y sus familias, y estamos gestionando este proceso con la mayor responsabilidad, respeto y cuidado. Este se lleva adelante de acuerdo con la legislación laboral vigente y en diálogo permanente con los colaboradores, la representación gremial y las autoridades correspondientes".

La empresa, además, definió a su establecimiento riojano como un "pilar fundamental del desarrollo de la compañía en Argentina".

El cierre de Chamical se suma a los antecedentes de la marca en la provincia. A comienzos de 2025, Puma ya había aplicado un recorte de personal en La Rioja, con el despido de 23 trabajadores, según reconstruyó iProfesional en una nota sobre los ajustes de empresas emblemáticas afectados por el avance de las importaciones.

Antes de esta nueva decisión, la compañía también había tenido instalaciones productivas en Chilecito y Sanagasta, que dejaron de funcionar entre 2018 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Las inversiones de Puma en La Rioja antes de la reestructuración

La trayectoria reciente de la compañía en la provincia había estado acompañada por anuncios de inversión y ampliaciones de capacidad. En 2020, destinó $240 millones a la incorporación de dos líneas de producción y anunció la incorporación de 100 trabajadores.

En noviembre de 2021 comunicó otro desembolso, esta vez de $420 millones, para sumar dos líneas. Con esa ampliación, la capacidad de fabricación llegaría a 2,5 millones de pares anuales y se crearían otros 100 puestos de trabajo.

La expansión continuó en abril de 2023, cuando Puma inauguró dos líneas productivas después de invertir u$s7 millones. El proyecto contemplaba sumar otros 100 empleados. De acuerdo con un relevamiento publicado por Medios Rioja el 27 de abril de ese año, la compañía alcanzaba entonces una producción de 3,5 millones de pares y contaba con 978 trabajadores.

Sin embargo, el escenario cambió durante 2024. La empresa inició una etapa de reorganización que incluyó despidos y retiros voluntarios en sus establecimientos de la provincia. Ese proceso, que afectó tanto a la planta de la capital como a la de Chamical, terminó con el cierre de esta última y la concentración de la producción en el Parque Industrial riojano.

El caso se suma a la crisis que atraviesa el sector: iProfesional informó que cerraron unas 100 fábricas de calzado en poco más de dos años, en un contexto de caída del consumo y mayor ingreso de productos importados.