La aerolínea lanzó una promoción por el Black Friday con descuentos en vuelos nacionales e internacionales y financiación en cuotas sin interés

Aerolíneas Argentinas presentó una promoción especial por el Black Friday que incluye un 10% de descuento en pasajes nacionales e internacionales y la posibilidad de financiar los vuelos dentro del país en hasta 18 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas.

La campaña, denominada "Aerolíneas Friday", alcanza a los destinos operados por la compañía en Argentina y en el exterior. Los pasajes promocionales permiten viajar a partir del 1 de marzo de 2027, con fecha límite para completar el recorrido el 30 de junio de ese año.

La propuesta contempla rutas nacionales y vuelos internacionales hacia Brasil, el Caribe, otros destinos de Sudamérica y Europa. Para quienes evalúan viajar al país vecino, también hay ofertas de Black Friday para viajar a Brasil durante el verano.

Así, la aerolínea de bandera se suma a otras alternativas que aparecen durante el Black Friday 2026 y las ofertas para viajar en 2027 , una fecha en la que agencias de viajes y plataformas digitales también lanzaron descuentos en vuelos, hoteles, paquetes turísticos y cruceros.

Las promociones incluyen distintas modalidades de financiación y beneficios para quienes ya empiezan a organizar sus vacaciones de 2027. En este contexto, hay ofertas que apuntan al verano y otras que permiten planificar viajes para marzo, abril o mayo.

Aerolíneas Argentinas ofrece hasta 18 cuotas sin interés en vuelos nacionales

Uno de los principales atractivos de la campaña es la financiación para quienes elijan viajar dentro de Argentina. En esos casos, los pasajeros podrán pagar sus pasajes en hasta 18 cuotas sin interés, aunque el beneficio está sujeto a los bancos y las tarjetas que participan de la promoción.

Entre las alternativas de financiación informadas por la compañía figura Patagonia 365, del Banco del Chubut, que ofrece hasta 18 cuotas sin interés para pasajes de cabotaje. La disponibilidad de este beneficio depende de las condiciones de cada tarjeta y entidad bancaria.

El descuento del 10%, en tanto, se aplica tanto a los vuelos de cabotaje como a los internacionales incluidos en la acción comercial.

La compañía ya había presentado otra promoción de Aerolíneas Argentinas con 20% de descuento y financiación durante noviembre, con un esquema diferente: ofrecía un 20% de descuento en vuelos nacionales e internacionales para viajar entre marzo y junio de 2027.

Sin embargo, aquella promoción permitía comprar los pasajes hasta el 23 de noviembre, por lo que la nueva acción de Black Friday constituye una alternativa posterior, con una rebaja del 10% y financiación de hasta 18 cuotas para los vuelos dentro del país.

Descuento del 30% en Economy+ para destinos internacionales

La promoción también incorpora una rebaja del 30% en la tarifa Economy+, una alternativa que ofrece mayor comodidad dentro de la cabina Economy.

Este beneficio tiene una vigencia diferente: alcanza a los viajes que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2026 y está disponible para cinco destinos internacionales: Miami, Cancún, Punta Cana, Madrid y Roma.

Economy+ está pensada para pasajeros que buscan una experiencia más confortable, especialmente en trayectos de larga distancia.

Con estas propuestas, Aerolíneas Argentinas suma descuentos en pasajes, opciones de financiación para vuelos nacionales y una tarifa diferencial para determinados destinos internacionales durante el período de promociones del Black Friday.

Aerolíneas Argentinas amplía su oferta de vuelos para el verano 2027

La nueva promoción de Aerolíneas Argentinas se conoce mientras la compañía prepara una ampliación de sus operaciones para la próxima temporada alta. Según la programación que presentó en la Feria Internacional de Turismo (FIT), la empresa prevé ofrecer 1.508.834 asientos durante enero de 2027, un 13% más que en el mismo mes de 2026.

El incremento contempla tanto los vuelos dentro del país como las conexiones internacionales. En el mercado de cabotaje, la disponibilidad de plazas crecerá un 13%, mientras que la operación regional tendrá una expansión del 16%. El objetivo es reforzar los servicios hacia los principales destinos turísticos y ampliar las alternativas para quienes viajen desde distintas ciudades argentinas.

Entre las novedades internacionales aparecen dos nuevas conexiones con el Caribe. La ruta hacia Cartagena de Indias, en Colombia, comenzará a operar el 1 de enero de 2027, con cinco frecuencias semanales. Un día después, el 2 de enero, se incorporarán los vuelos a Curazao, con cuatro servicios por semana: dos directos y otros dos con escala en Aruba.

La programación también contempla una nueva conexión entre Córdoba y Cabo Frío, en Brasil, que comenzará el 26 de diciembre de 2026 y tendrá dos frecuencias semanales. Ese destino brasileño también contará con vuelos desde Buenos Aires y Rosario.

Brasil tendrá un lugar destacado en la oferta de verano. Aerolíneas Argentinas programó 36 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Florianópolis, mientras que la ruta a Río de Janeiro contará con 40 servicios por semana desde la capital argentina. La compañía también mantendrá conexiones con San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

En el mercado interno, Aerolíneas Argentinas reforzará las conexiones desde Buenos Aires hacia los principales destinos turísticos del país. La programación para enero de 2027 contempla:

Bariloche y Córdoba: 70 frecuencias semanales cada uno.

Mendoza e Iguazú: 56 vuelos por semana.

Ushuaia: 55 frecuencias semanales.

Salta: 45 vuelos por semana.

El Calafate y Neuquén: 42 frecuencias semanales cada uno.

En cuanto a los servicios de larga distancia, la empresa mantendrá 10 frecuencias semanales a Madrid y cuatro a Roma, mientras que Miami tendrá 16 vuelos por semana durante la temporada.

La programación permite dimensionar la capacidad que Aerolíneas Argentinas prepara para el verano, aunque corresponde a enero de 2027 y no modifica las fechas específicas de viaje establecidas para la promoción Aerolíneas Friday.