Según la última encuesta sectorial, la producción de prendas sigue golpeada por desbalances financieros y dificultades para recomponer márgenes

Las ventas de indumentaria cayeron 5,7% en septiembre y octubre de 2026 respecto al mismo período del año anterior. Así lo reveló el último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).

La cifra marca una desaceleración frente al derrumbe del 15,9% registrado entre julio y agosto. Pero la mejora es apenas un respiro en un panorama que arrastra nueve bimestres consecutivos de retroceso.

El dato más preocupante no es solo la caída en sí. Por noveno relevamiento consecutivo, la proporción de empresas que reportó caída de ventas superó a las que registraron incrementos, una señal de que la crisis se instaló en el sector sin dar tregua.

En el último bimestre, el 42% de las compañías consultadas reportó una caída en sus operaciones comerciales. Solo el 37% señaló una mejora.

En julio y agosto, el porcentaje de firmas con bajas había sido del 73%. La mejora es evidente, pero insuficiente.

Pese a esa moderación, el desempeño comercial mantuvo la tendencia negativa que predominó durante casi todo el período 2024-2026.

La falta de demanda sigue al tope de las preocupaciones

El 69% de los fabricantes identificó la falta de demanda como uno de los principales problemas para el desarrollo de su actividad. Es cierto que la proporción se redujo 17 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior, cuando llegó al 86%.

Pero en paralelo ganó protagonismo otro fantasma: el incremento de los costos. Esta preocupación alcanzó al 24% de las compañías consultadas, el nivel más elevado desde mediados de 2025.

¿Qué significa esto? Que las empresas empiezan a sentir la presión de mayores gastos operativos en un momento en que las ventas no acompañan. Los costos suben, pero los precios no pueden seguir el mismo ritmo.

La combinación es letal para las estructuras empresarias del sector textil argentino.

Mercadería acumulada en los depósitos: un problema que no cede

Otro indicador que refleja las dificultades comerciales es el volumen de mercadería acumulada en relación con el nivel de ventas. Según el informe de la CIAI, el 47% de las empresas cuenta con stocks excesivos, cinco puntos porcentuales por encima del registro correspondiente a julio y agosto.

El 51% de los fabricantes consideró que sus existencias se encuentran equilibradas respecto de la demanda. Apenas el 2% las calificó como insuficientes.

Este último indicador se ubicó en el nivel más bajo de toda la serie relevada por la entidad. Lo que significa que casi ninguna empresa tiene problemas de faltante de mercadería, sino todo lo contrario: los depósitos están llenos y la ropa no sale.

La situación pinta un escenario complejo. Las empresas fabricaron o importaron mercadería que ahora no pueden vender al ritmo esperado. Y esa acumulación genera costos financieros adicionales.

Los aumentos salariales no pueden trasladarse a los precios

A las dificultades para comercializar los productos se sumó la escasa capacidad de las empresas para trasladar los aumentos de los costos salariales a los precios. En un contexto en el que la demanda continúa debilitada, ajustar precios se vuelve casi imposible.

El relevamiento mostró que el 47% de las compañías no pudo trasladar ninguna proporción del incremento salarial a los valores de sus prendas. En julio y agosto, ese porcentaje había sido del 55%.

Por su parte, el 44% de los fabricantes trasladó menos de la mitad de esos aumentos, una proporción que creció nueve puntos porcentuales respecto de julio y agosto.

De esta manera, más de nueve de cada diez empresas absorbieron al menos la mitad del impacto de los mayores costos laborales. Solo el 7% de las firmas consultadas consiguió trasladar la totalidad de los incrementos salariales a los precios, mientras que otro 2% pudo incorporar más de la mitad.

Aunque el informe identificó una leve mejora respecto del relevamiento previo, la capacidad de traslado a precios continúa siendo limitada para la gran mayoría de los fabricantes, lo que comprime sus márgenes y dificulta el sostenimiento de las estructuras.

Crece la tensión en la cadena de pagos

Las dificultades financieras también quedaron reflejadas en las respuestas de los empresarios sobre el funcionamiento de la cadena de pagos. Apenas tres de cada diez compañías declararon no tener atrasos significativos.

Esa proporción es inferior al 33% registrado durante el cuarto bimestre de 2026.

En tanto, el 42% de las empresas informó atrasos ocasionales, frente al 37% que manifestó esa situación en la encuesta anterior. Otro 26% reportó demoras frecuentes, tres puntos porcentuales menos que entre julio y agosto.

Si bien disminuyó el porcentaje de compañías que enfrenta atrasos recurrentes, aumentó el de aquellas que experimentan dificultades ocasionales. Y se redujo el grupo que no presenta inconvenientes significativos.

En síntesis: la situación de pagos no mejora. Se redistribuye entre distintos niveles de gravedad.

Despidos y renuncias sin reemplazo marcan el ajuste en el empleo

En materia de empleo, el informe de la cámara empresaria también dio cuenta de las medidas que adoptaron los fabricantes para adecuar sus estructuras de personal al contexto económico.

Los despidos y las renuncias no reemplazadas representaron el 46% del total de las decisiones laborales relevadas durante septiembre y octubre. En particular, los despidos concentraron el 20% de las medidas implementadas por las compañías.

Esa cifra es nueve puntos porcentuales menos que durante el cuarto bimestre de 2026, cuando representaron el 29%.

Por otro lado, las renuncias de trabajadores cuyos puestos no volvieron a cubrirse alcanzaron el 26% del total de las decisiones vinculadas con el personal. Mantener la dotación sin modificaciones representó alrededor de cuatro de cada diez medidas laborales registradas por la entidad.

El dato revela que las empresas están ajustando por dos vías: despidos directos y no reemplazo de quienes se van voluntariamente. Ambas estrategias buscan adecuar los costos a un nivel de actividad deprimido.

Qué esperan los empresarios para los próximos meses

El relevamiento de la CIAI también indagó sobre las perspectivas económicas de los fabricantes de indumentaria y sus proyecciones comerciales para los próximos tres meses.

Si bien disminuyó el pesimismo respecto del bimestre anterior, todavía es reducido el porcentaje de empresarios que tiene una visión favorable del escenario económico.

El 58% de las compañías calificó las perspectivas para 2026 como regulares, frente al 35% que eligió esa respuesta durante julio y agosto. En paralelo, la proporción de empresas que consideró malas las perspectivas económicas descendió 24 puntos porcentuales, hasta ubicarse en el 23%.

Sin embargo, solo el 7% de los fabricantes las calificó como buenas.

En cuanto a las proyecciones comerciales, el 65% de los empresarios anticipó que sus ventas permanecerán sin cambios durante los próximos tres meses, cuatro puntos porcentuales más que en el relevamiento anterior.

Por su parte, el 20,9% de las firmas prevé un deterioro adicional de sus operaciones comerciales, frente al 22,4% registrado durante el cuarto bimestre. Apenas el 14% espera un incremento de las unidades vendidas.