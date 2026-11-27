Los clubes y la AFA siguieron con especial interés lo que pasó en el Congreso, donde el Senado sancionó la ley con fuertes prohibiciones

El sponsor principal de la Liga Profesional. La publicidad principal de las camisetas de los cinco grandes y tantos otros clubes importantes de la Primera División. Las publicidades y PNT en transmisiones televisivas de todos los partidos del fútbol argentino y cualquier otro torneo internacional, tanto a nivel clubes como selecciones.

Todo pasó en muy poco tiempo: en un lapso de cinco años, el ecosistema del deporte más popular del país (como sucedió en gran parte del mundo) fue copado por las empresas de apuestas online, que llegando al final de 2026 se convirtieron sin dudas en el rubro que más dinero invirtió para poder estar en la mayor cantidad de espacios posibles.

En un contexto donde el 95% de los clubes tiene déficit operativo y en una situación económica nacional que lo hace todavía más complicado, las casas de apuesta se convirtieron en una tentación irresistible para muchos dirigentes que aceptaron ceder el escudo y los colores para promocionar a estas compañías que, a pesar de tener un marco legal, se convirtieron en un enorme problema para muchísima gente: entre ellos, los menores de edad.

Ayer, cerca de la medianoche, la Cámara de Senadores aprobó con una contundente unanimidad la ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea, que había sido votada dos años atrás en Diputados. Entre las limitaciones que el Congreso le puso a las casas de apuestas, quedó prohibido publicitar, patrocinar y promocionar juegos de azar y apuestas online en cualquier medio. Eso incluye todo lo que rodeaba al ecosistema del fútbol argentino.

"El fútbol tendrá que buscar plata en otro lado. Las camisetas estarán menos manchadas. Las transmisiones se verán mejor. Y sobre todo, habrá más controles para que los pibes vean un partido por gusto, no para ganar unos mangos (y perder muchos más)", reflexionó tras la sanción Ariel Senosiaín, uno de los periodistas deportivos más respetados del medio.

El Senado aprobó por unanimidad la ley contra la ludopatía infantil - crédito redes

Los números que explican el golpe de la ley contra la ludopatía al fútbol argentino

El camino lo marcaron Estudiantes y Vélez a mediados de 2021, siendo los primeros clubes en cerrar con una casa de apuestas online como main sponsor. Menos de un año después este tipo de compañías desembarcaron en la AFA para realizar acuerdos comerciales que implicaron tanto a la Selección Argentina como a la Liga Profesional, el ente que administra la Primera División del fútbol argentino, que depende de la casa madre.

Desde ese momento hasta la actualidad, cada vez más clubes fueron "cayendo" en los sponsoreos de apuestas ante la necesidad económica. El 2026 termina con 13 de los 30 equipos de la elite con una app de apuestas, operadores de casino o casas de lotería en el pecho. El listado tiene a siete de los clubes más populares del país en cantidad de socios e hinchas: los cinco denominados grandes más los dos de Rosario, Central y Newell’s.

Por caso, Boca logró de la mano de una casa de apuestas el contrato de sponsoreo más importante de la historia del fútbol argentino: comenzó en 2023 y, tras la última extensión hasta fines de 2028 acordó cobrar u$s7,5 millones por año. El otro gigante, River, también puso en el frente de su camiseta a otras de las empresas más populares, que le paga u$s4,5 millones más IVA por temporada.

Boca y River, los dos grandes exponentes del fútbol argentino, firmaron contratos muy importantes con casas de apuestas online

En Avellaneda, Racing embolsa dos millones de dólares por año de la misma marca que sponsorea a Boca, mientras que Independiente cerró con otra más nueva a cambio de 1,2 millones por temporada. San Lorenzo también acordó con las apuestas: en marzo de este año firmó hasta diciembre por u$s800.000, triplicando el monto que venía percibiendo por su main sponsor.

Claro está que las casas de apuesta no están solo en las camisetas de la máxima categoría: la situación se replica en el ascenso, donde la forma de financiamiento de los clubes se complica todavía más. Un equipo de la tercera división del fútbol argentino cobró en 2026 la suma de 15 millones de pesos por mes por exhibir en el frente de su remera a una de estas compañías y según le confiaron a iProfesional, pensaban renegociar para el 2027 exigiendo casi el doble.

Es que comparado con cualquier otro rubro, para los encargados de conseguir sponsoreo en los clubes hablar con marcas de apuestas es tener casi un cheque en blanco. "Pagan lo que quieras, casi que no hay que negociar", le explicaron a este sitio desde uno de los clubes de la Liga Profesional que resistió la cuestión por un tema moral.

"A principio de año una empresa de apuestas nos ofreció 500.000 dólares por aparecer en el pecho, pero terminamos acordando con otro rubro por u$s400.000, aunque la negociación costó muchísimo y casi se cae", graficaron ante la consulta de iProfesional.

Otro ejemplo es el de San Lorenzo, que habiéndose adentrado en el mundo de sponsors de juegos de azar, se animó a pedir el doble de lo que percibió este año para mantener el logo en la temporada siguiente. A los departamentos de marketing no paran de llegar mails con propuestas comerciales de casas de apuestas. "Con la situación del país y de los clubes, es casi inevitable", respondió un dirigente.

Casas de apuestas y el fútbol: el caso Brasil y lo que podía implicar para la Argentina

La sanción de la ley en nuestro país llegó apenas dos meses después de que Lula Da Silva prohibiera prácticamente de igual manera las apuestas online en Brasil, donde el porcentaje de clubes del Brasileirao que promocionaban juegos de azar en sus camisetas era todavía mayor: 14 de 20, incluido Flamengo, el más popular del continente que encabezó los reclamos con fuertes comunicados que no lograron revertir la medida.

Con la salida de las camisetas de los clubes más importantes de Brasil, en Argentina habían quedado a la expectativa de que algunas de esas empresas pudieran dirigir sus presupuestos hacia los clubes del fútbol argentino, los más importantes del continente sin los brasileños en la discusión. Especialmente, aquellos que disputan torneos Conmebol, como la Libertadores o la Sudamericana, donde siempre se cruzan equipos de ambos países, especialmente en instancias decisivas cuando el rating es altísimo.

Para entender la magnitud del negocio de las apuestas en el fútbol, desde el área de marketing de uno de los clubes que en el último tiempo se acostumbró a jugar las copas internacionales le reconocieron a iProfesional que al momento de salir del país para competir, llegan propuestas de casas de apuestas de otros países, conscientes del impacto que pueden generar aunque sea en un partido solo, o a lo sumo en una serie de ida y vuelta con un club de otro país.

Chau casas de apuestas en el fútbol argentino: qué harán ahora los clubes

Para todos aquellas instituciones que habían acordado con este tipo de empresas, comenzó un desafío grande: buscar reemplazos. Si bien la ley fue aprobada en el Congreso, todavía tiene un camino por recorrer. Primero deberá ser reglamentada por el Ejecutivo dentro de los próximos tres meses, y luego hay que ver si las empresas de apuestas y juegos de azar no recurren a la justicia para intentar contrarrestar los efectos de la ley.

Más allá de lo que suceda en el aspecto judicial, los clubes deben estar preparados para tener que reemplazar esa fuente de ingresos, intentando ceder lo mínimo posible en materia de ganancias. "Como sucedió con las tabacaleras o bebidas alcohólicas, tarde o temprano se iba a terminar prohibiendo, porque estaba causando estragos en niños, adolescentes y adultos", le reconoció a iProfesional una de las voces más importantes del marketing futbolero.

A su vez, esta misma especialista le bajó un poco la espuma a la cuestión: "El boom de las 'betting' -como se conoce a las casas de apuestas en la jerga por su significado en inglés- no tiene tanto tiempo y los clubes supieron sobrevivir sin eso", afirmando esta idea mencionada al comienzo del artículo, que recuerda que este contexto comenzó a formarse apenas hace cinco años y hay clubes centenarios que llegaron al siglo de vida sin el dinero de las apuestas.

"Es cierto que hoy están todas las industrias muy mal. Los sponsor están revisando presupuestos y para el año que viene está muy complicado. Lo que hay que mejorar es el contrato de televisación, ahí hay que apuntar, porque comparado con otros países de la región estamos muy atrás. Y después que se recupere el contexto económico general del país", cerró.