Figura clave de la historia empresarial argentina, impulsó el plan BB durante el menemismo tras vivir uno de los secuestros más recordados

Jorge Born murió a los 92 años. Su nombre resume tres capítulos clave de la historia argentina reciente: heredero del imperio Bunge y Born, víctima del secuestro más caro del país y artífice del plan económico que llevó ejecutivos de su grupo al gabinete de Carlos Menem.

Nacido en Buenos Aires en junio de 1934, Born era la tercera generación de una dinastía empresarial que nació en 1876. Ernesto Bunge llegó desde Amberes y convocó a su cuñado Jorge Born para fundar un imperio cerealero.

Born estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Luego cruzó a Estados Unidos para formarse en Wharton, la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania. Volvió para sumarse a un grupo que ya dominaba el comercio de granos argentino.

Bunge y Born se había transformado en un coloso: controlaba el 30% de las exportaciones argentinas que iban a Amberes y manejaba compañías en alimentos, textiles, pinturas y envases.

En su etapa de mayor poder, el grupo tenía bajo su órbita a Molinos Río de la Plata, Grafa, Alba y Centenera. Era el primer grupo industrial del Cono Sur hasta 1990.

El secuestro que cambió todo: 180 días de cautiverio y u$s60 millones de rescate

Septiembre de 1974 partió en dos la vida de Jorge Born. Una célula de Montoneros interceptó el auto en el que viajaba junto a su hermano Juan. El operativo había sido planificado durante meses.

Los secuestradores exigieron u$s60 millones para liberar a los hermanos. Fue el rescate más alto pagado en la historia argentina.

Juan recuperó la libertad tras 60 días de cautiverio. Jorge permaneció retenido 180 días en el sótano de una carpintería de Carapachay, en Vicente López.

Durante la negociación, Jorge tuvo que mediar con su propio padre para concretar el pago. Esa experiencia lo marcó para siempre.

Rodolfo Galimberti fue uno de los cerebros del operativo. Años después de la dictadura, Born y Galimberti se hicieron socios en emprendimientos empresariales. Uno de ellos fue Hard Communication, junto con Jorge "Corcho" Rodríguez.

Esa sociedad generó polémica, pero Born la justificó: dijo que a través de Galimberti logró recuperar una parte del dinero pagado en el rescate.

Después del secuestro, la familia Born abandonó Argentina. Se instaló en San Pablo, Brasil, y nunca regresó del todo. En su círculo íntimo dicen que hubo dos Jorge Born: uno antes del secuestro y otro después, más político que empresario.

El plan BB que llevó a Menem dos ministros y terminó en fracaso

En 1989, Argentina ardía bajo la hiperinflación que dejó la gestión de Raúl Alfonsín. Carlos Menem asumió la presidencia sin un plan económico claro.

Jorge Born le acercó una propuesta diseñada por Bunge y Born. El llamado plan BB planteaba desregulación, eliminación de restricciones y cambios en cupos y aranceles de importación.

El programa llevó al Ministerio de Economía a Miguel Ángel Roig, ejecutivo del grupo. Roig murió pocos días después de asumir. Lo reemplazó Néstor Rapanelli, entonces vicepresidente de la compañía.

Ninguno de los dos logró frenar la escalada de precios. El plan BB fracasó rotundamente. Ambos funcionarios dejaron el gabinete durante 1989.

El resultado tuvo consecuencias directas para Jorge Born dentro de la empresa. El grupo lo castigó apartándolo de la conducción. La sucesión quedó en manos de Octavio Caraballo.

Caraballo encabezó una reestructuración profunda. Le quitó el apellido Born a la firma y la dejó simplemente como Bunge. Contrató CEOs externos, trasladó la sede central a Estados Unidos y diluyó la participación accionaria de las familias fundadoras.

El legado de un imperio que ya no existe

Con el tiempo, la familia Born se desvinculó completamente de la compañía. Bunge continúa operando en Argentina, pero ya no como el grupo industrial diversificado que alguna vez fue.

Hoy su foco está en la exportación de cereales y el negocio del crushing. Nada queda del coloso industrial que supo controlar alimentos, textiles, pinturas y envases.

La trayectoria de Jorge Born quedó asociada a transformaciones que atravesaron décadas de historia argentina. El secuestro de 1974 marcó un quiebre personal y familiar que nunca se cerró.

El episodio con Menem quince años después le costó su lugar en la conducción del grupo familiar. Su muerte reabre la mirada sobre una figura que protagonizó hitos empresariales, políticos y sociales de la Argentina contemporánea.

A Jorge Born lo sucede en el mundo de los negocios su hijo, Jorge Born IV.