El complejo de 39 habitaciones se ubica a unos 100 kilómetros de Andorra y a casi 300 kilómetros de Barcelona. Qué incluye su abanico de inversiones

Lionel Messi amplió sus inversiones en el negocio hotelero con la compra del actual hotel Meliá de Tredós, un establecimiento de 39 habitaciones ubicado en el Valle de Arán, en Lérida, España. La operación se concretó a través de Edificio Rostower, la sociedad de inversión inmobiliaria (socimi) de la que dependen los hoteles MIM, según informó REPORTUR.com.ar.

El establecimiento está situado en los Pirineos, a unos 100 kilómetros de Andorra y a casi 300 kilómetros de Barcelona. Entre sus servicios, cuenta con propuestas vinculadas a la actividad de montaña, servicio de esquí, piscina exterior y restaurante a la carta.

Messi compró en los Pirineos y amplía su negocio turístico en Europa

La adquisición se produce después de que Meliá, una de las principales cadenas hoteleras del mundo, comprara durante el primer trimestre de 2026 el 100% del capital social de Parador de Tredós, la sociedad propietaria del activo.

El hotel Meliá de Tredós a se ubica en los Pirineos, a unos 100 kilómetros de Andorra y a casi 300 kilómetros de Barcelona - crédito MiM Andorra Meliá Collection

La operación se enmarca en la relación comercial que Messi mantiene con Meliá. Edificio Rostower había alcanzado un acuerdo con la cadena española para que esta se encargara de la gestión de seis hoteles de la marca MIM desde noviembre de 2025: MIM Sitges, MIM Mallorca, MIM Ibiza, MIM Andorra, MIM Baqueira y MIM Sotogrande.

Desde entonces, los seis establecimientos integran el portfolio de The Meliá Collection, la marca de hoteles de lujo de la compañía. Anteriormente, estaban gestionados por Majestic Hotel Group. La noticia sobre ese acuerdo había sido adelantada en exclusiva por Desarrollo.

Edificio Rostower, la sociedad a través de la cual Messi canaliza parte de sus inversiones inmobiliarias y hoteleras, cuenta actualmente con una capitalización bursátil de 243 millones de euros. La incorporación del hotel de Tredós amplía así su presencia en el sector turístico europeo.

La apuesta hotelera de Meliá también incluye una alianza con otro deportista de reconocimiento internacional: el extenista español Rafa Nadal. Ambos impulsaron la marca Zel, que ya cuenta con hoteles abiertos en Mallorca, Fuerteventura, Cozumel y Punta Cana, y prepara su desembarco en Madrid. Nadal, además, acaba de ser nombrado directivo del Real Madrid.

Las otras inversiones turísticas de Lionel Messi

El desembarco en Tredós se suma a una trayectoria de inversiones hoteleras que Lionel Messi comenzó en 2017, cuando adquirió el primer establecimiento de su cadena MiM Hotels en Sitges, España. Según reconstruyó iProfesional, el proyecto creció hasta reunir seis hoteles boutique de lujo en destinos turísticos de alto nivel: Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra. La propuesta apunta al segmento premium, con establecimientos orientados tanto al turismo vacacional como a las escapadas y los viajes de negocios.

Entre los activos más destacados se encuentra el MiM Baqueira, ubicado junto a los medios de elevación de la estación de esquí de Baqueira Beret, en los Pirineos. El hotel cuenta con 140 habitaciones, spa, espacios para eventos y una propuesta gastronómica vinculada al chef Nandu Jubany. En Mallorca, en tanto, el establecimiento dispone de piscinas al aire libre, spa y terraza panorámica; mientras que el de Ibiza está orientado exclusivamente a adultos y ofrece restaurante, piscina y espacios de bienestar.

El desembarco en Tredós se suma a una trayectoria de inversiones hoteleras que Lionel Messi comenzó - crédito MiM Andorra Meliá Collection

La estructura empresarial que sostiene estas inversiones es Edificio Rostower SOCIMI, sociedad a través de la cual Messi concentra propiedades hoteleras y otros activos inmobiliarios. De acuerdo con iProfesional, su cartera incluye siete hoteles, locales comerciales, oficinas y propiedades residenciales en España y otros mercados europeos. La compañía utiliza el régimen español de SOCIMI, que permite canalizar inversiones en inmuebles destinados principalmente al alquiler y acceder al mercado de capitales.

En octubre de 2025 se anunció además un cambio estratégico en la explotación de sus hoteles: Meliá Hotels International asumió su gestión y los incorporó a The Meliá Collection, su marca de establecimientos de lujo. De esta manera, Messi mantiene la propiedad de los activos mientras una cadena internacional se ocupa de su operación y comercialización. La alianza abrió una nueva etapa para el negocio turístico del futbolista y ahora se extiende con la incorporación del hotel de Tredós.