“Para ustedes esto es arena movediza. Y nosotros caminamos arriba de la arena movediza”: la advertencia de los gremios al titular de Aerolíneas

El frente que conforman las principales organizaciones que representan a los trabajadores aeronáuticos cruzó fuerte a Malvido. Las frases más picantes

La reunión tuvo lugar a principios de la semana pasada. En una de las esquinas del ring, los representantes de APLA y UALA (pilotos), APTA –técnicos–, APA –personal aeronáutico–, UPSA –personal jerárquico– y ATCPEA –tripulantes de cabina–, nucleados en el frente que le viene generando un dolor de cabeza tras otro al Ministerio de Transporte que encabeza Guillermo Dietrich y su pretendida “revolución de los cielos”.

Del lado contrario, Luis Malvido, presidente de Aerolíneas Argentinas y Austral, considerado por las organizaciones como el rival más duro desde que el macrismo encabeza el Ejecutivo nacional.

El encuentro fue a puertas cerradas y el rasgo predominante fue la contundencia de los gremios a la hora de exponer sus críticas al modelo aerocomercial establecido. Al mismo tiempo, las organizaciones anticiparon que en términos de medidas de fuerza la guerra recién comienza.

Malvido, en tanto, dejó en claro que la compañía debe profundizar la baja en los costos operativos y remarcó tanto la intención de optimizar el rendimiento del personal como de acentuar la digitalización para acrecentar la competitividad de la estatal.

De forma exclusiva, iProfesional accedió al audio que reúne los argumentos vertidos por referentes de APTA. Lo que sigue son algunos de los fragmentos más potentes de la posición gremial:

“Lo que busca el Gobierno es la confrontación y la destrucción de la compañía. Esta misma reunión pudimos haberla tenido hace un mes atrás y por exclusiva responsabilidad de ustedes, que nos transmitieron que no iban a pagar el 6,5 por ciento, que no tenían pauta salarial para el período 2018-2019, se generó todo este problema”.

“Queda en evidencia que si vos estás en el cargo y no Isela (Costantini), es porque el Gobierno no quiere salvar a Aerolíneas Argentinas y Austral. Las quiere destruir”.

“Aerolíneas obedece órdenes del ministro cuando deben ser cuestiones separadas. Una cosas es la política del Gobierno y otra la defensa de los intereses de una empresa que es de todos los argentinos”.

“Dietrich va e inaugura los vuelos de todas las empresas que vienen. ¿Por qué no inaugura un vuelo de Aerolíneas aunque sea? Uno internacional y que vaya se saque una ‘selfie’ como hace con todas las empresas extranjeras. Que haga eso”.

“Nosotros todavía ni empezamos a defender como sabemos defender a la empresa –por Aerolíneas Argentinas–. Lo que hubo hasta ahora, lo que hicimos nosotros, fueron fuegos artificiales. La hemos defendido en situaciones peores, con gobiernos peores. Y sabemos lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer”.

“Todavía ni estamos en la etapa 1. Estamos en la pre etapa 1. Quizás para ustedes sea un quilombo lo que armamos. Pero no hicimos nada todavía. No hicimos nada de lo que podemos hacer. No nos conocen, no saben hacia dónde vamos. Esto se volverá una bola de nieve cada vez peor”.

“Para ustedes esto es arena movediza. Y nosotros caminamos arriba de la arena movediza”.

“Si no cambian la política de transporte aerocomercial, vamos a solucionar un tema u otro, pero la cuestión de fondo no se arreglará. Tienen que frenar todo el ingreso de empresas, tienen que cambiar toda la política aerocomercial, y permitir que Aerolíneas renueve la flota”.

“No mientan más con que somos tantos por avión. Primero, para comparar tenés que comparar manzanas con manzanas. Si nos comparás con Flybondi seguro que somos carísimos. Pero a Flybondi en cualquier momento se le va a caer uno. Y no alcanza dinero en el mundo o publicidad para levantar a los muertos”.

“Mientras Macri siga mirando al mundo esto va a fracasar”.