Difunden el video de una supuesta pelea entre Neymar y la modelo que lo denunció por violación

El canal brasileño Record TV difundió en las últimas horas la imagen sobre una supuesta pelea entre Neymar y la modelo Najila Trindade Mendes de Souza

Si bien en la foto parece que el futbolista está pateando a la modelo, en un video que ya circula en las redes sobre ese momento se ve que se acuestan en una cama y que luego discuten y se agreden mutuamente.

