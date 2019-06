Así es la historia del Smiley: de diseño de 45 dólares a negocio multimillonario gracias a la tecnología

Con casi 50 años desde su primera aparición, The Smiley Company factura por año u$s500 millones y tiene acuerdos con compañías de todos los sectores

¿Quién no conoce a la cara de "Smiley"? Con casi 50 años de historia, detrás de esta cara sonriente se han logrado facturar más de 500 millones de dólares y tener presencia en algunas de las épocas más icónicas de estos tiempos.



Todo comenzó con Harvey Ball, un artista independiente de Worcester, ciudad inglesa de Worcestershire, quien se encargó de crear ese producto que acabaría dando la vuelta al mundo.



Uno de sus clientes le llamó pidiendo un logo peculiar y divertido para levantar los ánimos de los empleados, ya que la fuerte competencia estaba haciendo bajar los ingresos de la empresa.



De este modo, Ball creó la famosa cara sonriente sobre el círculo amarillo, en un proceso creativo que le llevó diez minutos. Según cuenta Genbeta, el artista cobró 45 dólares por su trabajo. Hablamos del año 1963, por lo que ajustando la inflación a 2019, nos encontraríamos con un equivalente de casi 400 dólares actualmente.

El impacto de esta imagen fue mucho mayor al que Ball podía haber previsto. Pero cometió el error de no haberlo registrado como marca, lo que permitió que varios empresarios hicieran negocio con él.

Por ejemplo en Estados Unidos se empezaron a imprimir estas caritas en botones con el mensaje "Have a Nice Day", con lo que vendieron más de 50 millones en plena época de la Guerra de Vietnam.



Fue recién Franklin Loufrani, un joven periodista francés que decidió diseñar un logo como aviso a los lectores de que la noticia era positiva, que decidió registrar el logo. Sea o no casualidad, era idéntico al original de Ball. A diferencia del artista inglés, Loufrani vio el potencial.



A principios de los años 70, con el movimiento hippie de Estados Unidos en Francia, el "Smiley" encajaba con todo y es por eso que Loufrani repartió más de 10 millones de adhesivos por el país. Se trató de una estrategia de marketing que permitió que la carita sonriente se propagara, ya que la gente la pegaba por todos lados.



Las marcas empezaron a llamar. Productoras de cine que empaquetaban sus películas en cajas con caras sonrientes, firmas de chocolate que querían el Smiley en el packaging, minoristas de papelerías, todos los que se cruzaban.

En las décadas siguientes, Smiley se transformó en un icono de la cultura Rave y el mundo de la droga. Los primeros DJs empezaban a utilizarlo en sus mesas, y el mundo de la noche abrió las puertas a vender de nuevo pines y camisetas. Curiosamente, el movimiento anti-rave también utilizó estos Smileys, como símbolo de rebelión ante esta cultura.



Pero en 1996, este logo alcanzó uno de sus peores momentos. Las marcas ya no se interesaban por esta cara e iban creando su propia marca registrada hasta que Loufrani creó "The Smiley Company" y decidió modernizar el Smiley, pasándolo al 3D.



En el año 2001, Loufrani lanzó más de 470 versiones de esta carita, lo que supuso el primer conjunto de emojis creado en la historia. Bajo la marca The Smiley Company, el artista creó SmileyWorld, y empezó a licenciar para compañías como Samsung o Nokia,indica Genbeta en su artículo.



A pesar de que Microsoft y Apple crearon sus propios emojis, The Smiley Company y su negocio de licencias seguían funcionando. Los emojis empezaron a ponerse de moda, y las compañías de juegos, alimentación, marcas de moda y demás querían su presencia en sus productos.



De este modo, The Smiley Company factura actualmente unos 500 millones de dólares de forma anual, con acuerdos con compañías como Nutella, McDonald's, Dunkin ’Donuts o Coca-Cola.