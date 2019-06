Jorge Castro: "El objetivo de esta moneda es favorecer las exportaciones entre ambos países"

"Esto no se trata de la creación de una nueva divisa, sino de una moneda estrictamente comercial de carácter bilateral", definió el analista internacional Jorge Castro en LN+ , minutos después de enterarse de que el Gobierno argentino avanza en negociaciones para crear una moneda común con Brasil.

"Su objetivo es favorecer el aumento de exportaciones del uno al otro pagando con esta moneda de cuenta", agregó.



El analista explicó que es una experiencia que realiza China hace más de 15 años con más de 33 países (entre los cuales se encuentra la Argentina), con los que ha establecido un vínculo que permite que el comercio bilateral se pague con la moneda china o con la moneda del país con quien se negocie. "Es muy importante aclarar que esta no es una moneda de uso interno, el real no iría a reemplazar el peso ni viceversa, es solo para el comercio exterior", dice.



Lo que busca este acuerdo, según Castro, es que las devaluaciones periódicas que experimentan la Argentina y Brasil dejen de hacer más o menos competitivos a uno de los dos países. "Se busca eliminar la volatilidad del comercio, no suplantar las monedas de ambos países".

"Esto hay que colocarlo en el contexto de que ambos países, la Argentina y Brasil, tienen una política económica común orientada a abrir sus economías", detalla Castro. Este acuerdo crearía las condiciones para abrir sus economías. "Esto solo es posible dentro del proceso de reforma interna que están llevando Brasil y la Argentina, que culmina con la apertura de la economía de ambos países y su plena integración al capitalismo global", concluye el analista. "Esto es una parte natural del proceso de reformas que se lleva a cabo en ambos países".