Melconian en perlitas: elecciones, Macri, tarifas y más

El economista dio una conferencia en Mendoza sobre "Perspectivas políticas y económicas ante el escenario electoral". Las perspectivas

El economista Carlos Melconián viajó a Mendoza para llevar adelante una charla gratuita sobre "Perspectivas políticas y económicas ante el escenario electoral".

Seguida por cientos de personas, la disertación estuvo llena de pequeñas perlas que Melconián fue arrojando. A continuación, algunas frases citadas por mdz.

Sobre las tarifas y el "gato"

El precio de los servicios siempre fue un tema espinoso para el gobierno de Mauricio Macri, y Melconián consideró que el mandatario no hizo lo que debía hacer el año de elecciones. "Macri no le explicó a la gente por qué tiene que aumentar la luz. Cuando aumenta es gato. Pero al no seguir actualizando las tarifas deja todo para el 10 de diciembre", dijo, advirtiendo de la complicada situación que se puede venir tras las elecciones.

Cuidando a Macri

El economista se tuvo que autocontrolar para no perjudicar al presidente: "La grieta a mí entra por aquí y me sale por acá. Voy a ser profesional y no voy a hablar de más", indicó, justo antes de reconocer que "la gente está caliente y desilusionada".

Viudez y otras cosas

En un breve párrafo dedicado a comicios pasados, consideró que la gente "rechazó al populismo en las últimas 5 elecciones". Acto seguido lanzó una curiosa consideración: el populismo "sólo ganó en 2011 en donde había viudez entre otras cosas".

Las idas y vueltas electorales

"Se va a saber el día del juicio final qué es esta cosa rara de la fórmula Fernández-Fernández", lanzó Melconian. "No creo que gane el peronismo moderado porque se deshilachó. Si gana Unidad Ciudadana ellos creen en el control cambiario. Están convencidos. Son honestos intelectualmente. Nada más que se quedaron 50 años en la historia"", agregó en otro punto.

Pero los kirchneristas no fueron los únicos que 'ligaron': "Nos acostamos, nos levantamos y había una fórmula entre Lavagna y Urtubey. A las 6 menos 25 Massa sale dando la vuelta alrededor de la cancha. No sabe cuál es su puerta".

¿Lo mejor para la economía? Un HDP

La moderación a la hora de encarar la crisis económica no le sirvió a Cambiemos, y el economista tiró una picante definición sobre quién considera que debería manejar la economía del país: "No hay que tener un superministro de Economía, sino un verdadero hijo de puta que controle el gasto. ¿Cómo tratas esto en Intratables? ¡Cualquier boludo te descalifica en un minuto y a la salida tenes que demostrarle al periodismo que sos inocente!".