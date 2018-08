Declaraciones polémicas Jorge Asís: "El Gobierno de Mauricio Macri ya está para la cochería"

"El mercado le picó el boleto", dijo Jorge Asís. Y reveló que hay cenas de empresarios con economistas y un dirigente político de la oposición

"El Gobierno atraviesa un momento político raquitíco, el mercado le picó el boleto", analizó críticamente el escritor Jorge Asís luego de un día de furia en los mercados, donde se vivió una nueva corrida cambiaria que llevó al dólar a superar los $42 y cerrar a $39,78 tras la intervención del Banco Central.

"A esta hora hay empresarios muy poderosos que están cenando con Sergio Massa, contó el jueves a la noche en el programa "Animales Sueltos" en América TV. "Y con la gente que tiene en su equipo económico tal vez el tiene respuestas para ellos", señaló aclarando que "esto no es patrullero, es información".

"En la Argentina funciona una dinámica del escándalo", afirmó y enumeró los que estuvieron en los medios de comunicación e los últimos meses: "Los aportantes truchos (de la campaña de Cambiemos) fueron neutralizados por los cuadernos del remisero de la fortuna (que desató la investigación sobre el pago de coimas en la obra pública durante el kirchnerimso) y hoy todos hablan del dólar a $40, de una Argentina a la deriva, sin liderazgo económico ni político".

Luego criticó la campaña que lanzó el oficialismo en redes sociales con el hashtag #noalgolpeperonista que relacionaba la compra de dólares que hizo subir el precio de la divisa con los bolsos de dinero que supuestamente cobraron de sobornos los exfuncionarios kirchneristas.

"Muchachos no utilicen al peronismo para justificar el fracaso, no le echen la culpa al peronismo de todo, de qué le vas a echar la culpa a Macri, lo ponés hoy a Macri con un Toblerone en la puerta de un colegio y los chicos no se le acercan", señaló.

"Hay problemas y no resolvieron uno, todo es bableta, todo lo que dijeron eran tortitas negras, nada más, lamentablemente nada más... Ha sido todo un gran amague, una antología de pretextos, yo los puedo ayudar a encontrar pretextos nuevos", dijo.

"La verdad es que el gobierno de Mauricio Macri ya está para la cochería, lo salva la indulgencia de la sociedad y la oposición para tratar de que estos muchachos se consoliden, esa indulgencia hay que pregonarla", indicó, ironizando sostuvo: "Macri va a morir con las Peñas puestas, no podrán sacarlo"

"Estos muchachos le dieron consejos a todos, pero la culpa de todo es del peronismo, hasta la culpa de la caída del puente de Génova había seguramente un peronista ahí", chicaneó.

"En la caída de (Ricardo) Alfonsín los radicales se pusieron el país de sombrero, y estos hicieron lo mismo, por eso le pido a la sociedad que mantenga la indulgencia, lo mismo que a la oposición, este es un momento ideal para callarse, nosotros tenemos que hablar porque es lo que hacemos", señaló Asís.

"El estilo de Macri, el estilo SOCMA, llevaba a ponerse el país de sombrero, aunque hay varios muchachos que están desaprovechados, como (Pablo) Avelluto, otro que sirve es Sergio Bergman, y otro que muy bueno es (Alejandro) Finocchiaro, que no cometan con Finnochiaro el error que cometieron con Bullrich y lo hagan candidato. Ya ves, Bullrich fue al Congreso y hace el ridículo. Basta de la insustancialidad, el discurso de la nada", precisó el escritor.

"Que sigan bailando, que para eso son buenos, pero que pongan gente que sepa, hermano...", agregó, "los radicales me enternecen, Carrió pobrecita debe estar complicada, todos echando culpas".

"Lo que menos quiere nadie es echar a estos muchachos, por más que todo esto ahora peor que en el 2001", concluyó.

Y cuando ya se despedía anticipó que "(el economista, José Luis) Espert va a ser candidato a presidente, por un partido que están armando, sectores cercanos a López Murphy, a (Javier) Milei, los muchachos que organizaron los cacerolazos, ya te vas a enterar".