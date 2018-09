Crisis del Gobierno Lanata critico: “Si el Gobierno no cambia, en pocas semanas no va a haber gobierno

El periodista no se privó de opinar sobre la crisis interna que sufre el Gobierno de Macri. Lo expresó en su columna editorial de Radio Mitre.

El periodista Jorge Lanata aprovechó el espacio editorial de Radio Mitre para opinar sobre el sismo que sufrió el Gobierno de Cambiemos en esta semana en donde el dólar ardió y superó la barrera de los $ 40.

El conductor de Periodismo Para Todos dijo: “Si esta semana el Gobierno no cambia, en pocas semanas no va a haber gobierno para cambiar”. “La frase, quizás demasiado admonitoria, no intenta ser una advertencia sino una descripción: gobernar es dirigir o inducir variables y cambios, y hace un tiempo que el Gobierno está lejos de manejar los hechos que se producen”, sentenció el conductor.

Te puede interesar Macri con Melconian: 40 minutos de un diálogo clave sobre cómo aplicarle retenciones al campo y a la industria

Lanata también expresó: “Siempre existe el azar, pero cuando el azar es lo único que existe, el problema es grave. Hoy el Gobierno está rodeado de situaciones que no maneja”.

Con respecto al discurso de Macri de la semana pasada, Jorge Lanata no tuvo piedad y mencionó: “El discurso de poco más de un minuto del Presidente que desencadenó la última corrida cambiaria fue la síntesis de la falta de brújula oficial, y hasta ahora no se conoce quienes fueron los responsables de tal desacierto”.

“Ningún presidente toca un timbre y sale por cadena nacional: alguien previó, convocó y ordenó el mensaje.¿Una persona en su sano juicio puede creer que un mensaje de poco más de un minuto puede ser efectivo? ¿Fue un experimento de vanguardia? La reacción del gabinete no fue muy solidaria; todos le echaron la culpa a Macri, y Macri calló”, enfatizó el ex conductor de Día D.