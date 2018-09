Fuerte interna Elisa Carrió sin anestesia: "Si vas a tener oportunistas y traidores en Cambiemos me vas a perder a mí"

La diputada se comunicó con el Presidente vía telefónica. Su actividad en redes sociales también tiene tono candente. ¿Se quiebra la relación?

La diputada Elisa Carrió tuvo esta tarde una comunicación telefónica con Mauricio Macri en donde fue directa: "Si vas a tener un oportunistas y traidores en Cambiemos, me vas a perder a mí" . Así le transmitió al Presidente su postura en torno a los rumores de cambios de gabinete en el gobierno .



La diputada decidió no ir a la Quinta de Olivos por temor a protagonizar encontronazos, pero dejó trascender que se mantuvo en contacto permanente con Macri, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Mario Negri, jefe del interbloque de diputados y amigo íntimo suyo. El llamado precisamente, fue mientras el Presidente se reunía con la mesa chica.



La respuesta de Macri la dejó tranquila. El Presidente le prometió que no hará nada que la haga alejar de Cambiemos. "Sos mi única socia en serio" , fue su respuesta.

Desde el entorno de la diputada aseguran que Carrió "no va a las reuniones porque no quiere decir barbaridades en la cara a nadie ". En ese contexto, la líder de la Coalición Cívica publicó en Twitter un mensaje que tiene una doble lectura: "Yo sostengo a la República, al Presidente, a su equipo y no pido cargos”.



Carrió está enojada porque cree que muchos no defienden al Gobierno como deberían. "Los que quieren cargos le sacan el culo a la jeringa", resumen los cercanos a la diputada, sin dar nombres.



Aunque en la Coalición Cívica no hay botones propios para las palabras de Carrió, su mensaje está apuntado a un sector del radicalismo. Es sabida la enemistad que Lilita tiene con Ernesto Sanz , ex senador, la tercera pata del acuerdo político que llevó a Macri a la Casa Rosada.



"El proyecto nació el día que me costó cobrar $ 6000 un chivo. Ahí tuve una pelea con Macri y Sanz. por suerte Sanz ya no está más ... " , dijo aquella noche de diciembre del año pasado asumiendo dicha enemistad.



El tuit de Carrió este sábado cierra una serie de mensajes que dejó en los momentos más álgidos de la semana pasada. "Serenidad y tranquilidad, los ladrones Juegan sus Dólares para tumbar la República. Con Nosotros no podrán, estafadores. No va a haber helicoptero. Los conozco . ¡Cuidado! Van a especular hasta el final", disparó el pasado miércoles cuando el dólar comenzaba una fuerte suba .



El jueves, cuando el dólar superó los 41 pesos por momentos, Lilita fue más enfática. "Frente a la irracionalidad del mercado, racionalidad del gobierno y Cambiemos. Frente al intento de desestabilización, firmeza y templanza institucional", dijo.



" A los ciudadanos les digo que hay demasiadas dólares de niños jugando contra la Argentina, hay que seguir apostando al campo y las Pymes exportadoras, Un beso enorme que Dios los bendiga", agregó.