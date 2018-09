Crisis Política En medio de la jornada de reuniones en Olivos, la esposa de Marcos Peña realizó un curioso post

Luciana Mantero, periodista, editora y esposa del Jefe de Gabinete, publicó en redes un mensaje de Theodore Roosevelt, a la espera de los anuncios.

El domingo fue una jornada de rumores, reuniones en Olivos e insertidumbre. Mientras el Gobierno de Macri y sus aliados definen las medidas que ocasionarán cambios en la estructura de los principales ministerios, Luciana Mantero, periodista y esposa de Marcos Peña (actual jefe de gabinete) posteó en redes sociales un mensaje de Theodore Roosevelt.

Algunos pueden tomarlo como mensaje de apoyo para su marido, para el propio Presidente Mauricio Macri o para la gestión del Gobierno.

Lo cierto es que el Instagram de Mantero expresó un fragmento del discurso que Theodore Roosevelt dio en La Sorbona en París el 23 de abril de 1910:

No es el crítico quien cuenta;

ni aquél que señala cómo el hombre fuerte se tambalea,

o dónde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor.

El reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena,

con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre;

quien se esfuerza valientemente; quien yerra,

quien da un traspié tras otro,

pues no hay esfuerzo sin error ni fallo;

pero quien realmente se empeña en lograr su cometido;

quien conoce grandes entusiasmos,

las grandes devociones;

quien se consagra a una causa digna;

quien en el mejor de los casos encuentra al final el triunfo inherente al logro grandioso,

y quien en el peor de los casos,

si fracasa,

al menos fracasa atreviéndose en grande,

de manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota.

El pasaje publicado por Mantero fue citado por Richard Nixon en su discurso de victoria el 6 de noviembre de 1968 y en el de su renuncia el 8 de agosto de 1974. Con el tiempo, el fragmento adquirió independencia hasta trascender casi como un poema conocido como "El hombre en la arena" ("The Man in the Arena").

Desde el comienzo de la semana turbulenta, Marcos Peña fue uno de los funcionarios cuestionados. Fue el candidato principal a abandonar su puesto de cara a las modificaciones que se esperan, sean anunciadas el lunes a primera hora.