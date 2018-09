Acusados de generar caos Denunciaron a Diego Brancatelli, Luis D'Elía y Víctor Hugo Morales por viralizar el falso regreso del “corralito”

En plena escalada del dólar, aseguraron que los bancos tenían escasez de la moneda norteamericana e iban a ser incapaces de devolver los depósitos

La última semana, ante una nueva y fuerte escalada en la cotización del dólar, referentes kirchneristas comenzaron a difundir la falsa versión sobre la supuesta vuelta de un “corralito” a los depósitos bancarios en esa moneda.



“Me cuenta una conocida que tiene un cargo importante en un banco privado que mañana (por el viernes pasado) no van a tener u$s para vender ni retirar (aquellos que deseen retirar de sus cuentas). Está preocupada por la situación y por cómo contener a los clientes que irán mañana. No es opinión sino información”, escribió el periodista Diego Brancatelli en su cuenta de Twitter.





Ese mensaje fue repetido casi textual en la misma red social por el ex piquetero y dirigente del partido MILES, Luis D’Elía. Además, el conductor Victor Hugo Morales reiteró el concepto en sus editoriales radiales.



A exactamente una semana, el abogado Jorge Eduardo Camino denunció a los tres referentes ultra K por “atentar contra la paz social y la estabilidad democrática”. Entre otros delitos, los acusa de intimidación pública, instigación a la violencia y apología del delito.





La acusación, “en perjuicio del suscripto en particular y de todos los ciudadanos que conforman la sociedad argentina en general”, es “por atentar contra las instituciones de la República, generar el caos, el desorden, intentar subvertir la paz social y a nuestra Constitución Nacional vigente”.



Brancatelli fue duramente criticado por advertir falsamente sobre una supuesta escasez de dólares. Incluso, su compañera en Intratables, Debora Plager, salió a cuestionarlo. “Hay mucha operación y hay que ser muy profesional a la hora de contar la información porque cuando uno no la conoce, no la sabe o todavía no está confirmada decir 'no sé' no te hace menos periodista", sostuvo la periodista y conductora.



"Si vos le estás diciendo a la gente 'los bancos no van a devolver los dólares' van a ir a pedírselos", cerró.



Esta no es la primera vez que el kirchnerismo difunde un falso rumor en torno al dólar. A mediados de agosto, cuando el Ministerio de Hacienda anunció que dejaría de subastar divisas en el mercado mayorista, los ex legisladores Aníbal Fernández y Juliana Di Tullio alertaron sobre la vuelta del cepo y el “corralito”.