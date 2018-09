Presupuesto 2019 Dos gobernadores opositores pusieron en duda su presencia ante el primer encuentro con Macri

El socialista Miguel Lifschitz avisó que enviará a su vice y Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, considera que es una reunión para la foto.

De cara a la reunión del martes, con el presidente, para dar una fuerte señal de acuerdo con el Presupuesto 2019, el mandatario de Santa Fe, Miguel Lifschitz, vuelve a dar la nota: ya avisó que no irá y en su reemplazo enviará a su vice, Carlos Fascendini. El gobernador socialista dio sus explicaciones sobre la ausencia: viajará a San Francisco, para un foro sobre el cambio climático.

Lifschitz habló este domingo por Radio 10 y confirmó su ausencia. El referente santafesino no desaprovechó la oportunidad para criticar nuevamente al Gobierno de Macri y buscó desdramatizar su decisión. Dijo que en caso de no tener previsto el viaje hubiese asistido: "Es una convocatoria del Presidente y hay que ir a escuchar, más allá de que uno no esté de acuerdo", sintetizó.

La semana pasada, el gobernador fue duro con los comentarios sobre las decisiones políticas y económicas de Macri y su Gabinete: "Yo no quiero ser socio del ajuste. Hay que defender la gobernabilidad, pero no estoy de acuerdo con el recorte de los recursos a las provincias".

Desde el Gobierno, solo hubo señales de malestar por las palabras de Lifschitz: "Después de su fallido intento de modificar la Constitución para ir por la reelección, pareciera que ahora solo trabaja para instalar su candidatura presidencial. En este contexto económico necesitamos dar un gesto desde la política hacia la sociedad. Aquellos dirigentes que pongan intereses personales por sobre el interés del país y los argentinos van a quedar muy expuestos. Falta mucho para la campaña".



"De acá al martes, no queremos tensar la cuerda. Queremos sumar a la mayor cantidad de gobernadores", declaran desde el entorno cercano a la presidencia, marcando las dificultades que se le presentarán de cara a la puja por el presupuesto.

Por otra parte, el gobernador de San Luis también puso en duda su presencia en la reunión del martes con el presidente Mauricio Macri. Y aseguró que el encuentro es sólo de carácter informativo, respecto de un proyecto de Presupuesto que por el momento sólo lo conoce el Fondo Monetario Internacional.



"Si te invita el Presidente a una reunión de forma seria, tenés que ir de alguna manera. Irá el vicegobernador, iré yo, no sé. Pero a la foto yo no voy", afirmó en el programa Toma y Daca por radio Coopertiva, Alberto Rodríguez Saá.



El puntano sostuvo que el Presidente quiere exhibir una foto junto a los gobernadores, como señal hacia fuera de que ya consiguió un acuerdo en torno al Presupuesto 2019, pero que eso "categóricamente no es así". Además, insistió que su participación es para que "le den certeza" sobre el Presupuesto, porque hasta ahora todos los mandatarios hablan "según lo que le han presentado al FMI".