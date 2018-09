Busca el déficit cero Presupuesto 2019: los 9 puntos clave que Macri deberá consensuar con gobernadores

Para lograr que la "ley de leyes" sea aprobado por el Congreso, el Presidente recibirá a los mandatarios provinciales en la Casa Rosada

Mauricio Macri se reunirá en Casa Rosada con los gobernadores para poder consensuar el texto final de la ley de Presupuesto que deberá promulgar el Congreso para el año que viene.

El ministro del Interior Rogelio Frigerio, desde hace semanas, intenta acercar posiciones, primero con los gobernadores y luego con los ministros de economía de cada una de las provincias.

Al ser entrevistado en América TV, anticipó: “Vamos a hablar a agenda abierta con los gobernadores como pasa en cualquier país federal”. Y anunció que como “venimos trabajando de manera técnica con los ministros de Hacienda de las provincias, estamos cerca de llegar a un acuerdo de un presupuesto equilibrado”.

“Yo creo que va a ser un presupuesto que se aprueba; complicado difícil, pero vamos a trabajar de acá a la sanción para que ese apoyo sea lo más mayoritario y sensible, porque creo que es lo que quienes financian a la Argentina están esperando”, indicó Frigerio. Además destacó que “este gobierno ha dialogado más que cualquier otro. Hemos avanzado mucho y hay que reconocer a la oposición que garantiza la gobernanibilidad”.

Se presume que esta será una larga jornada donde Nación y provincia deberá acordar como se realizará el ajuste de las cuentas fiscales. En primer término a las 10:30 los gobernadores peronistas se reunirán con el Consejo Federal de Inversiones para consensuar sus posiciones.

Qué se negocia

- Con la nueva coyuntura económica y cambiaria, el Gobierno apunta a alcanzar déficit cero para 2019.

- El gobierno plantea un ajuste para el año próximo de $500.000 millones.

- Cerca de $100.000 millones serán recortados a las provincias.

- Los opositores exigieron una ampliación de la base tributaria.

- Los ministros de economía opositores sugirieron elevar de 0,25% al 1% el impuesto a los Bienes Personales en el exterior, mantener en 33% a cuenta de Ganancias el impuesto al cheque para las grandes empresas y postergar la reducción de Ingresos Brutos en la intermediación financiera para que se mantenga en 6% y que en 2019 no se rebaje al 5 por ciento.

- Con el objetivo de acercar posiciones se reabrirá el consenso fiscal firmado en noviembre del año pasado.

- El Gobierno analiza aplicar modificaciones en el Impuesto a los Sellos, alícuota autónoma de cada provincia, y en el gravamen a los Bienes Personales radicados en el exterior.

- Las modificaciones en el impuesto a los Ingresos Brutos no serán tratadas.

- Por su parte, algunos mandatarios provinciales aún ponen en duda su apoyo, aunque destacan la necesidad de que se apruebe esta ley para afrontar la compleja situación financiera del país.

Tanto Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Miguel Lifschitz (Santa Fe) se niegan a adelantar un respaldo al Gobierno. "No nos dicen cómo será el Presupuesto; estamos hablando sin mirar las cartas. Parece que ellos van a buscar una foto cuando nosotros en realidad vamos a informarnos por primera vez de qué se trata. Yo no avalo nada hasta que no lo vea", dijo Rodríguez Saá en diálogo con radio La Red.

En la vereda opuesta se encuentra Mendoza, Jujuy, Corrientes y Buenos Aires, quienes ya le dieron cierto visto bueno a esta ley de leyes. Mientras Córdoba, San Juan, Salta, Chaco, Misiones, Río Negro, Entre Ríos y Neuquén se mostraron como las provincias más dialoguistas.