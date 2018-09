Cambios en el Gabinete Prat Gay confirmó que le ofrecieron la Cancillería y reveló consejos para salir de la crisis

El extitular del Palacio de Hacienda contó que le dijo al Presidente que "un nombre no puede revertir la situación de desconfianza sobre el Gobierno"

El economista Alfonso Prat Gay confirmó que el presidente Mauricio Macri le ofreció la Cancillería el fin de semana durante el cual se analizaron cambios del Gabinete en la Quinta Presidencial de Olivos y que esa posibilidad aún está latente.

"Si, me ofrecieron ser canciller y lo único que propuse fue dotar a Cambiemos de más política", reveló el ex ministro de Hacienda en declaraciones a Radio Mitre.

El extitular del Palacio de Hacienda explicó que no pidió cambios y que lo único que sugirió, y todos estaban de acuerdo, era que "un nombre –y su nombre en particular– no podía revertir la situación de desconfianza en la que había entrado el Gobierno" y que "había que hacer algo más, darle otro volumen político al gabinete".

En este sentido, ratificó que la Argentina llegó a este punto por una cuestión política más que económicas y que la salida para recuperar la confianza tiene que ser política. "Eso no se sustituye con un nombre que ingrese al Gabinete, sino con volver a hacer política", enfatizó.

El exfuncionario dijo que continúa a disposición de Cambiemos y no descartó sumarse al Gabinete en los próximos meses. "El Presidente sabe perfectamente que si me necesita estoy y además sabe que Cancillería es uno de los lugares, creo, desde donde puedo hacer un aporte", afirmó.

"Acá no es una cuestión de nombres, es de metodología, de sistema, y una cuestión de negociación y consenso político, algo que le faltó al Gobierno en los últimos meses; el gabinete estaba diluido con mucho cargos y poco peso específico", añadió.

Sin embargo, ponderó los avances que hubo sobre todo en el esquema de coordinación en la jefatura de gabinete, que se modificó. "Eso es una buena noticias", señaló. Además, Prat Gay destacó que se haya dado más campo de acción al ministro de Economía.

"El Presidente entendió que cuando las cosas se hacen más difícil lo peor es no cambiar; rescato la vocación del presidente de ajustar un esquema de gestión que él había elegido y eventualmente vio que era mejor cambiar", destacó.

Respecto a por qué no se definió en ese momento el cambio, agregó: "Creo que lo que se decidió fue resolver la urgencia y apremiaba el anuncio de las medidas económicas; fuimos a un cuarto intermedio y la discusiones continúan".

Al mismo tiempo, Prat Gay consideró fundamental que Cambiemos funciones como una coalición del gobierno como precondición para acuerdos con la oposición de cara al debate del Presupuesto 2019 en el Parlamento.

"Me gustó ver hoy que al lado de la ministra de Desarrollo Social (Carolina Stanley) estaban los referente del Congreso del radicalismo (Luis Naidenoff y Mario Negri); esto es lo que veníamos pidiendo. No le podemos pedir al peronismo un acuerdo si antes no nos ponemos de acuerdo nosotros", enfatizó.

Finalmente, Prat Gay señaló que desde el exterior ven como titánica lo tarea que está haciendo el presidente Macri y "sería deseable que Cambiemos tenga la oportunidad de un segundo mandato", para llevar adelante las reformas que inició en el primero.