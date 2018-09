Oposición Cristina Kirchner: "Y pensar que decían que la loca era yo"

Dijo Cristina Kirchner al criticar el discurso del presidente Mauricio Macri y rechazar las acusaciones del financista Ernesto Clarens

La senadora del Frente para la Victoria Cristina Kirchner volvió a cargar este martes contra el presidente Mauricio Macri por la situación económica y rechazó las declaraciones del financista Ernesto Clarens en la "causa de los cuadernos" respecto de su responsabilidad en las presuntas maniobras de pago de coimas en su gestión.

"Macri dice que sin Cambiemos en el Gobierno esta tormenta hubiera terminado como en el 2001; y un ´arrepentido´ del planeta Bonadío, a quien no conozco y sólo escuché nombrar en televisión, dice que yo le daba órdenes. Y pensar que había algunos que decían que la loca era yo", sostuvo la ex mandataria.

A través de su cuenta de Twitter, Cristina Kirchner se refirió así a los dichos del Presidente, que en una reunión de Gabinete afirmó que "sin Cambiemos en el Gobierno, esta tormenta hubiese destruido hasta el último cimiento de la Argentina como pasó hace 17 años", en alusión a la crisis de 2001.

Al mismo tiempo, la ex presidenta aludió a Clarens, el financista que según trascendió declaró ante el juez federal Claudio Bonadio que tanto el ex presidente Néstor Kirchner como ella "estaban al tanto" de la presunta recaudación de coimas que, según dijo, fue encomendada a través del empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obra Pública José López.