Allanamientos A CFK Cristina mostró cómo le destrozaron la casa y se llevaron artículos en pleno allanamiento ordenado por Bonadio

El operativo fue en el marco de la causa de los Cuadernos de la Corrupción. La ex mandataria realizó un video para mostrar los daños ocasionados

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó en las redes sociales un video donde mostró los daños que sufrió su residencia de El Calafate en ocasión del allanamiento que ordenó hace tres semanas el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa de los Cuadernos de la Corrupción.



La ex mandataria realizó un video en donde recorre el interior de su propiedad y muestra diferentes ambientes dañados, según ella, por el operativo y de manera intencional. Además, recuerda que tanto ella, como senadores del FPV y Unidad Ciudadana, habían pedido que se preserve la integridad de las viviendas y no se sustraigan pertenencias.

El video muestra roturas en paredes y estructuras de la casa, perforaciones y la falta de cuadros que eran obsequios de artistas plásticos y del propio Sergio Massa, actual referente de 1 País y ex titular de Anses.



Sobre el final del video, la senadora de Unidad Ciudadana hizo referencia a que este operativo tuvo la intencionalidad de humillar a su nombre y que se montó un espectáculo para ocultar la situación actual del país en materia socio económica.