Disputa en la Provincia Axel Kicillof: "Es indudable que voy a ser candidato"

El diputado del Frente para la Victoria se encuentra realizando recorridos por la provincia de Buenos Aires y apunta a formar un "frente amplio"

El diputado nacional del Frente para la Victoria Axel Kicillof confirmó este martes que será candidato en las próximas elecciones nacionales, "probablemente" en la provincia de Buenos Aires, aunque todavía no sabe si renovará su banca o irá por un cargo ejecutivo.

"A mí se me agota el mandato a fin del año que viene, así que o bien tendría que renovar la banca o participar en la elección por un cargo ejecutivo, pero es indudable que voy a ser candidato", subrayó el ex ministro de Economía.

No obstante, en declaraciones a radio El Destape, Kicillof señaló que las candidaturas se van "a decidir más adelante", ya que Unidad Ciudadana está en la búsqueda de conformar un frente electoral "amplio" y en ese camino las postulaciones complican la negociación.

"Estamos en la construcción de un frente electoral que pretendemos que sea amplio y, como todo el mundo entiende, las candidaturas no son algo que facilitan la unidad", dijo Kicillof

"Lo vamos a decidir más adelante, primero porque es prematuro, segundo porque estamos en la construcción de un frente electoral que pretendemos que sea amplio y, como todo el mundo entiende, las candidaturas no son algo que facilitan la unidad, sino que la complican. No puedo invitar a alguien a que participe de nuestro espacio diciéndole ´pero yo voy a ser candidato´, es difícil", expresó el ex funcionario.

Kicillof, que es legislador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, también aseguró que seguirá "recorriendo" la Provincia y "trabajando para juntar cada vez más voluntades" en el principal distrito electoral del país.

"Yo voy a seguir recorriendo, voy a seguir trabajando por juntar cada vez más voluntades. Aquellos que estaban distanciados ver si podemos encontrar acuerdos para unificar y enhebrar una propuesta conjunta que sea una alternativa política que le de esperanzas y expectativa a la gente y le permita salir del miedo y la angustia que genera esta gente en el gobierno", resaltó.