Dinero K El portero del edificio de Cristina: "Vi movimientos de bolsos y valijas con frecuencia semanal"

Fue entre los años 2007 y 2010. Coincide por lo declarado por varios de los arrepentidos y lo que relataban los cuadernos del chofer Oscar Centeno

Julio César Silva es el portero del edificio de Uruguay 1306, donde vive Cristina Kirchner y adonde, según declararon varios arrepentidos, se llevaban parte de los bolsos con los dólares provenientes del pago de retornos de la obra pública.



En TN difundieron su declaración judicial en la que compromete a la ex presidenta al reconocer que vio "movimientos de bolsos y valijas con frecuencia semanal" entre los años 2007 y 2010.



Las frases más importantes de su declaración:



"Como el primer y el cuarto piso están vacíos yo tengo las llaves por si sucede alguna pérdida. Las expensas vienen a nombre de De Souza (del Grupo Indalo, está detenido), por eso entiendo que ambos departamentos son de su propiedad, pero quien me dio las llaves es Oscar Leiva que ocupó el cuarto piso hasta octubre del año pasado."



"Mi hija trabajó en mesa de entradas del Ministerio de Planificación por doce años. Ese trabajo se lo consiguió Daniel Muñoz (ex secretario personal de Néstor Kirchner, ya fallecido). Con el cambio de gobierno despidieron a todos y ahora ella estudia."



Osvaldo San Felice, socio inmobiliario de Máximo Kirchner, "se reunía con Oscar Leiva en su domicilio en el cuarto piso".



"Muñoz no vivía allí, venía al quinto piso desde que Néstor Kichner fue presidente. En ese momento la familia presidencial se mudó a la Quinta de Olivos."



"Muñoz venía solo, nunca lo vi con Kirchner. Venía por unas horas pero no se quedaba a dormir en el edificio. Entre 2007 y 2010 venía con personas y vi movimientos de bolsos y valijas con frecuencia semanal o a veces de quince días."



"Muñoz llegaba al edificio, venía con dos o tres personas y luego se retiraban. Al fallecer Muñoz el quinto piso se alquila a Mauro Sánchez, un abogado de La Plata, y cuando la doctora Fernández dejó de ser presidenta volvió a vivir al departamento del quinto piso (en el que vive actualmente)."



"Todo el mundo dice que los departamentos del primero, el cuarto y el quinto son del mismo dueño, aunque las expensas de los dos primeros siempre vinieron a nombre de De Souza y las del quinto vienen a nombre de Cristina Fernández." Esto coincide con lo dicho por Claudio Uberti, ex jefe del Órgano de Control de Concesiones Viales, que declaró como arrepentido que al entrar al departamento de Cristina vio muchas valijas.



Por su lado, Ignacio Laplacette, vecino que estuvo viviendo en el primer piso de el mismo edificio, declaró: "En el 2007 adquirí el departamento en el primer piso del edificio de Uruguay 1306."



"En el 2010 decidí vender el departamento. Lo crucé a Muñoz en el ascensor y le pregunté si ellos estaban interesados en comprar. De muy mal modo me respondió que no."



Pero más tarde la situación cambió. "Se comunicó un interesado Marcelo Rementería, me entregó una tarjeta del Grupo Indalo. Rementería me dijo que de ahí en más debía continuarla con un Osvaldo San Felice. El precio que me pagaron era el que yo pedía. Al momento de escriturar viene Osvaldo San Felice con una persona de apellido De Souza, creo que de nombre Marcelo. Lo pagaron en efectivo, en dólar billete."