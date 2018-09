Corrupción en la "era K" Obra pública: ya se cayeron 12 puentes inaugurados por el kirchnerismo

La Justicia comenzó a investigar la debacle de la obra pública en Tucumán, que fue financiada por Vialidad Provincial y llevada a cabo por empresas locales

En Tucumán, no ganan para sustos. Cada puente es una lotería y cruzarlos es una aventura que puede terminar. Sobre todo, si los construyeron o los repararon en la gestión anterior.



Según publica el diario La Nación, ya se cayeron 12 puentes inaugurados por el kirchnerismo. El último se vino abajo en la mañana del jueves 20 de septiembre.



Por eso, la Justicia comenzó a investigar la debacle de la obra pública en Tucumán, que fue financiada por Vialidad Provincial y llevada a cabo por empresas locales.



Todo comenzó en marzo de 2015, cuando en una semana de lluvias se derrumbaron 10 puentes en la zona sur de la provincia.

En menos de tres días.

Te puede interesar Se recibió hace dos meses y cobrará $120.000: la novia de Cobos fue nombrada en alto cargo de la Justicia mendocina





Varios de esos puentes habían sido inaugurados por el entonces gobernador José Alperovich y José López, hoy preso por la causa de los bolsos en el convento, y pieza clave (como arrepentido) en la de los cuadernos.



Pero luego de la caída de esos 10 puentes, cuatro semanas después, el que cruzaba el río San Ignacio (une Los Pizarros con La Cocha, en la ruta 334), también se derrumbó por una crecida en los ríos de la zona. Así llegaban a 11.

Yllegó el turno del puente 12. Se trata de una estructura que había sido habilitada hace tres años en la zona sur de la capital tucumana.



Se vino abajo cuando un camión, cargado con áridos, lo cruzaba. El chofer no sufrió heridas. Según le dijo el conductor al matutino, el puente no soportó el peso del camión y se derrumbó.



El puente había sido inaugurado, en agosto de 2015, por Alperovich y había sido construido, junto a uno mellizo (a 200 metros) para optimizar la conectividad del barrio.



Las pericias preliminares indicaron que el puente no presentaba daños en sus vigas ni en la loza, por lo que los técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad y la Secretaría de Obras Públicas de Tucumán creen que el desplome se dio debido a que los tensores de la estructura cedieron por el peso del camión.



La empresa Falivene, encargada de la construcción del puente 12, aseguró que la obra había sido "vandalizada" mientras se construía y también, luego de su habilitación.