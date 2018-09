Agenda intensa Ante el inminente acuerdo con el FMI, Macri viaja a EE.UU. para reforzar su vínculo con inversores y gobiernos aliados

El Presidente parte rumbo a Nueva York para participar de la 73° Asamblea General de las Naciones Unidas. Mantendrá reuniones con banqueros y empresarios

Con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) muy avanzado, el presidente Mauricio Macri viaja el sábado por la noche a Nueva York para participar de la 73° Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el martes pronunciará un mensaje en el Debate General del organismo.

Durante su estadía en los Estados Unidos, el mandatario argentino apuesta a reforzar su vínculo con inversores y los líderes mundiales que en plena crisis le brindaron un fuerte respaldo, como el presidente anfitrión, Donald Trump. Así se desprende de su apretada agenda oficial.

Incluso, el Fondo podría comunicar que se llegó al nuevo acuerdo, tan ansiado por el Gobierno, mientras Macri se encuentra en Estados Unidos. Según trascendió, la noticia podría conocerse entre martes y miércoles.

Según explicaron desde el organismo internacional, Macri en el marco del encuentro podría cruzarse el lunes con la directora del Fondo, Christine Lagarde. "No descarto que se reúnan, quizá no formalmente, pero no sería una sorpresa por más que no está previsto en la agenda", afirmó el vocero principal del FMI, Gerry Rice.

La agenda

La primera actividad del Jefe de Estado será el lunes, cuando a las 8 (hora de los Estados Unidos) comparta un desayuno en el diario Financial Times.

Allí se prevé un encuentro con los principales ejecutivos de un grupo de bancos, que podría ser decisiva para el futuro de su gestión de cara a las relaciones y vínculos que el Gobierno busca recomponer con el mundo de las finanzas internacionales.

Se espera que participen referentes de los bancos Citi, Itaú, JP Morgan, Goldman Sachs, entre otras entidades. De los banqueros que desayunarán con Macri algunos han venido participando de la colocación de deuda de la Argentina o son básicamente tenedores de papeles o acreedores del país, junto a un importante grupo de fondos inversores internacionales.

Además de estos bancos, es probable que también sean de la partida representantes de los fondos Templeton y Black Rock, que vienen trabajando con el gobierno de Cambiemos en la relación con los inversores de Wall Street.

Macri estará acompañado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular del Banco Central, Luis Caputo.

El primer mandatario buscará explicar durante su visita a los Estados Unidos que el país se encamina hacia un sendero de mayor tranquilidad y equilibrio y que el año próximo se comenzará a notar una recuperación de la economía argentina. El objetivo estará puesto en recuperar la confianza en el país de parte de los grandes grupos financieros del mundo. Es decir, de los principales inversores internacionales.

Así las cosas, a las 9.30, el Presidente mantendrá una reunión con el Grupo Bloomberg y a las 12.30 almorzará con empresarios inversores.

A partir de las 14:30 participará de un evento con miembros del Council of The Americas y de la Cámara de Comercio de los EEUU (Amcham).

Posteriormente, a las 16.15, Macri encabezará una reunión de trabajo con su equipo.

El mismo lunes no se descarta un encuentro con Lagarde (que incluya una fotografía como gesto).

En un comienzo de semana intenso, a las 19 asistirá, a una recepción que ofrecerá el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, en honor de los Jefes de Estado y de Gobierno que participarán de la Asamblea de la ONU.

Macri buscará cruzarse con su par estadounidense y agradecerle el respaldo público que hizo a su gestión y a las negociaciones que estableció con el FMI.

Además, el presidente recibirá el premio “Ciudadano Mundial 2018” en una ceremonia programada para las 21. Se trata de un galardón por su "dedicación incansable y desinteresada con su país y su gente a través de sus políticas pragmáticas, el compromiso con la reforma y la revitalización económica, y la renovación de las relaciones con socios internacionales, ejemplificado con la actual presidencia de la Argentina en el G20".

El martes, cuando en la Argentina comience un nuevo paro general contra su gestión, el jefe de Estado participará, a partir de las 8, de la Apertura del Debate General del 73° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Y entre las 11 y las 12 asistirá a una reunión de Jefes de Estado del Mercosur.

Desde las 13.15, compartirá de un almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en honor a los Jefes de Estado y de Gobierno.

En tanto que entre las 16 y las 17.30, el Presidente Macri realizará su exposición en el Debate General de la ONU, informó Presidencia.

Posteriormente, mantendrá un encuentro con inversores, y a continuación formulará declaraciones a la prensa argentina.

El FMI apoyó en la previa

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves, dos días antes de que Macri parta rumbo a los Estados Unidos, que se lograron "importantes progresos" en la negociación con la Argentina para "fortalecer" el programa crediticio destinado al país, pero aún no hay fecha para un anuncio de entendimiento.

Así lo afirmó Gerry Rice, vocero del organismo multilateral de crédito, en una rueda de prensa regular en la sede del organismo en Washington.

Funcionarios del Fondo y de la gestión de Mauricio Macri vienen negociando desde hace dos semanas para arribar a un nuevo acuerdo de crédito, tras el préstamo de 50.000 millones de dólares cerrado el 20 de junio pasado.

"Lo que puedo decirles es que se han conseguido importantes avances hacia los planes de fortalecimiento de las políticas económicas de Argentina apoyados por el acuerdo stand by del FMI", dijo Rice.

En ese sentido, agregó que los funcionarios del FMI y del Gobierno de Macri están "trabajando muy duro para concluir estas conversaciones a nivel de equipos pronto" y pasar a la instancia de análisis del directorio del Fondo.

"Reitero que aún no tenemos una fecha precisa", dijo el vocero del organismo al ser consultado sobre cuándo podría el FMI dar a conocer el nuevo entendimiento con la gestión Macri, pero aclaró: "Somos conscientes de la urgencia".

El director del Departamento de Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el economista jefe del FMI para la Argentina, Roberto Cardarelli, llevaron adelante negociaciones en los últimos días en Buenos Aires con autoridades argentinas.

El funcionario internacional también destacó la presentación del proyecto de Presupuesto 2019 ante el Congreso y señaló que el texto "cuida el gasto en la protección social y se amplía el gastos en los niños".

"Creemos que (el Presupuesto 2019) es una parte fundamental del plan de las autoridades para fortalecer la economía Argentina y dar confianza", dijo el vocero del FMI sobre el proyecto que prevé equilibrio fiscal primario por primera vez en una década.