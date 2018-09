Hizo una autocrítica Massot dijo que el préstamo del FMI es para “pagar jubilaciones, subsidios y universidades”

El jefe del bloque Pro confío en la aprobación del Presupuesto y defendió el nuevo acuerdo, aunque aseguró que “mucha gracia” no le hace “pedir prestado”

El jefe del bloque Pro en Diputados, Nicolás Massot, dijo que los 57 mil millones de dólares del crédito con el FMI son para “pagar jubilaciones, subsidios y universidades”, y aseguró que “mucha gracia” no le hace “pedir prestado recurrentemente”.

El legislador afirmó que “el diagnóstico es casi algebraico, nos falta plata”, entonces “tiene que aparecer alguien que tenga 57 mil millones de dólares”, señaló en referencia al Fondo y el nuevo acuerdo con el organismo.

“La plata que a la Argentina le prestan paga jubilaciones, subsidios energéticos y universidades; ahí es donde va el dinero”, sostuvo en declaraciones a radio La Red.

Y, además, reconoció que en el Gobierno “hemos pecado de una sobreestimación de las capacidades de recuperación de la economía”.

Por otra parte, expresó que él cree que el proyecto de ley de Presupuesto 2019 será aprobado en el Congreso porque “más allá de la junta de votos, principalmente aquellos que no están pensando en votarlo creo que entienden que el presupuesto es una herramienta básica de gobierno, y yo no veo puntualmente a nadie trabajando para que el Gobierno no tenga su presupuesto”.

“Distinto es el nivel de crítica que vaya a tener la confección de la herramienta o más que todo la situación actual de la economía, que es por lo general por donde están pasando las críticas; porque el presupuesto en sí mismo no tiene como otros años artículos conflictivos”, agregó.