Fallecimiento Revelan las últimas palabras de George H.W. Bush antes de morir

El exmandatario falleció a los 94 años en su casa en la ciudad de Texas, rodeado de varios amigos, miembros de su familia, médicos y un sacerdote

Las últimas palabras del presidente George H.W. Bush fueron dirigidas a su hijo, según reveló al periódico The New York Times el ex secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker.



Bush padre falleció el 1 de diciembre a los 94 años en su casa en la ciudad de Houston (Texas), rodeado de varios amigos, miembros de su familia, médicos y un sacerdote, reseña el medio.

Los últimos días su estado había empeorado, casi no se había levantado de la cama y había dejado de comer. Poco antes de su muerte recibió varias visitas, incluso de Barack Obama y el propio Baker.



El exsecretario, que era amigo cercano de Bush padre y trabajó en su Administración, llegó a la casa el viernes. El exmandatario lo reconoció y le preguntó de repente:"¿A dónde vamos, Bake?"



"Vamos al cielo", respondió el exresponsable de la diplomacia de Estados Unidos "Ahí es donde quiero ir", contestó Bush. Apenas 13 horas después, el expresidente falleció.



Pero poco tiempo antes del deceso, llamó su hijo mayor, el también ex jefe de la Casa Blanca, George W. Bush, que se encontraba en su casa en Dallas. Quería despedirse.



Este último le afirmó que había sido un "padre maravilloso" y que lo amaba. "Yo también te amo", le dijo Bush a su hijo. Esas fueron sus últimas palabras, según Baker.