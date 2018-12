Flybondi, en la mira: gremio marcha hoy para exigir convenio laboral y cierre de “aeropuerto trucho” en El Palomar

La protesta de aeronavegantes y vecinos desembocará en la terminal aérea de la Provincia. Reclaman paritarias y por el despido de una trabajadora

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) realizará este jueves por la tarde una marcha hacia el aeropuerto de El Palomar para reclamarle a la aerolínea Flybondi "condiciones dignas" de trabajo y también protestarán por el funcionamiento de la estación aérea, a la que definieron como un "aeropuerto trucho".



De acuerdo a un comunicado difundido por la entidad liderada por Juan Pablo Brey, la movilización se iniciará poco después de las 17 en la conocida como "Plaza del Avión" y culminará frente al aeropuerto. Participarán además vecinos de la zona y movimientos sindicales.



Los aeronavegantes le reclaman a Flybondi particularmente por la situación laboral de sus empleados. Días atrás se concretó una "entrega de viandas" a los tripulantes de cabina de esa línea aérea y una marcha frente a las oficinas, ubicadas en Retiro.



"Nos oponemos a una serie de prácticas que viene llevando esta low cost que van desde la imposibilidad de alcanzar acuerdos mínimos de pisos salariales o de convenio colectivo para los tripulantes de cabina y trabajadores del sector, casos de violencia laboral a nuestras afiliadas y el desenlace del despido de nuestra compañera Nadia, lo que configura una política antisindical feroz" apuntó Brey.



La protesta abarca también el funcionamiento de El Palomar y en el comunicado Brey apunta que "esta marcha es en apoyo a los vecinos de El Palomar que hace más de un año vienen denunciando judicialmente al aeropuerto trucho".



Brey aclaró que no se oponen al modelo aerocomercial low cost pero si puso reparos a la forma en que funciona Flybondi," una empresa que en varios de los aeropuertos donde opera no depende de la prestadora de servicios Intercargo y que, además, tiene a mucho de su personal no afiliado a ningún sindicato".

"Creemos que FlyBondi es la punta de lanza para destruir toda la cultura del trabajo sindicalizado y avanzar sobre los derechos y conquistas de los trabajadores aeronáuticos", indicó.