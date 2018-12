¿Trump se enojó con la interpretación de Macri durante el G20 o hubo un problema técnico?

La Asociación de Intérpretes explicó que el problema no fue la calidad de la interpretación sino un inconveniente técnico con el dispositivo receptor

Durante la visita del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump a la Argentina, en el marco del G20, el viernes pasado se realizó un encuentro con su par argentino Mauricio Macri, en ocasión de la reunión mantenida en momentos previos a la Cumbre.

En esa circunstancia se pudo observar un supuesto "enojo" del mandatario estadounidense durante la interpretación simultánea oficial al inglés de las palabras de Macri. Sin embargo, desde la Asociación de Intérpretes de Conferencias de la Argentina (ADICA) informaron que, contrariamente a estas versiones, la actitud de Trump se debió a un inconveniente de carácter técnico con el dispositivo receptor.



En tal sentido, la institución que nuclea a los intérpretes profesionales de la Argentina comparte la transcripción textual que publicó la Casa Blanca con motivo de dicha visita, en la que el presidente dice:



“I think I understood you better in your language than I did on this [refiriéndose al receptor]. But that’s okay"



Dichas palabras aparecen correctamente traducidas al español en la página oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina:



“Creo que lo entendí mejor en tu idioma que con esto [refiriéndose al receptor]. Pero está bien”.



Por si quedara alguna duda respecto de la calidad y claridad de la interpretación oficial al inglés de las palabras del Presidente Macri, desde ADICA informan que "la mencionada página oficial de la Embajada estadounidense consigna expresamente que la versión en español que publica las declaraciones del presidente argentino fueron traducidas a partir de la interpretación al inglés, lo cual demuestra que no hubo dificultad de comprensión alguna".