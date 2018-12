Cuando Bossio justificó que los hijos de D'Elía trabajasen en la Anses

El ex titular de la Anses y hoy figura del Frente Renovador defendió en su momento la polémica contratación de los D'Elía en el Estado

La jueza federal María Servini envió a juicio oral a los tres hijos del dirigente político Luis D'Elía en la causa donde están procesados por haber ingresado a trabajar en la Anses sin título secundario.

Según informaron este jueves fuentes judiciales, por el tipo de delito, el juicio se hará ante un tribunal unipersonal a cargo de otro juez del mismo fuero federal, para lo cual quedó designado Sergio Torres.

La investigación se remonta a 2008, cuando Facundo, Pablo y Luis Ignacio D'Elía entraron en el organismo oficial y luego se supo que no tenían el ciclo secundario terminado.

Según se dio por probado en la investigación, el convenio colectivo de trabajo de Anses disponía entonces que las designaciones en áreas de administración y servicios requerían el secundario terminado.

Sin embargo, en septiembre de 2016, Diego Bossio, quien había sido titular de la Anses durante la época final del kirchnerismo, defendió las polémicas contrataciones.

El diputado, que se pasó al Frente Renovador, afirmó entonces que existían muchas personas en la Anses sin secundario completo.

"¿Usted conoce las normas (de la Anses)? La jueza me sobreseyó, ¿usted sabe eso, no? Primero, (a Pablo y Luis Ignacio D' Elía) no los designé yo. Yo designé solo a uno de todos los hijos de D'Elía, con quienes no tengo una muy buena relación. Segundo, en la Anses había muchísimas personas que no tenían el secundario completo", dijo entonces en diálogo con Radio Belgrano.

"Cuando yo llegué había más de 700 empleados y la verdad que hicimos un plan de regularización, de capacitación e incorporación de programas de formación a quienes tenían cargos jerárquicos", agregó.

Cuando se le preguntó por los puestos "acomodados" en la administración pública, el peronista se defendió: "No hay ninguna norma que diga que los empleados tienen que tener el secundario completo. Conozco mucha gente que no lo tiene y que naturalmente puede cumplir funciones de muy buena manera. Por último, los hijos de D'Elía fueron auditados y controlados", aclaró.

El ex titular de la Anses afirmó que en el organismo trabajaban unos 16.000 empleados y señaló que la mayoría no cuenta con un título secundario. "Si ellos (Pablo y Luis Ignacio D'Elía) estaban ahí es porque deben trabajar bien", concluyó.