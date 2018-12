Diputados eliminó la obligación de Papel Prensa para abastecer al mercado argentino

El peronismo no K y el macrismo aprobaron la derogación de ocho artículos que regula la fabricación y distribución papel de diarios sancionada en 2011

Con zozobra, debido a una polémica frase del macrista Nicolás Massot que puso en riesgo la continuidad del debate, la Cámara de Diputados aprobó el jueves en sesión extraordinaria un proyecto de ley que libera el precio del papel prensa.

Se trata de una propuesta, presentada por el justicialista Diego Bossio, que deroga ocho artículos clave de la ley 26.736 que regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diarios sancionada en 2011.

Esa ley declaraba de interés público la producción de papel prensa y garantizaba el acceso a ese insumo a un precio único, y regulado a través de una fórmula de actualización.

La iniciativa de Bossio, aprobada este miércoles con 127 votos a favor, 66 en contra y tres abstenciones, va en sentido inverso ya que elimina los controles y fomenta la importación de la pasta celulosa.

La votación estuvo al borde fracasar cuando Massot apuntó contra el fallecido Néstor Kirchner por su "amistad" con el Grupo Clarín al permitir la fusión Cablevisión y Multicanal.

Máximo Kirchner y la mayoría de la tropa kirchnerista saltaron de sus asientos en un arranque de cólera y le exigieron al diputado del PRO que pida expresas disculpas por la frase.

Al justificar la necesidad de reformar la ley del 2011, Bossio aseguró que aquella "no dio resultados" y que fueron los propios trabajadores de Papel Prensa los que se acercaron a un grupo de diputados para comentarle las "dificultades" que atravesaba la empresa, y el riesgo de pérdida de las fuentes de trabajo.

"Mientras que hace unos años de vendían 204.000 toneladas de papel prensa en Argentina el ultimo año 115.000 toneladas. La recesión explica una parte (de esa caída), pero fundamentalmente se explica por un cambio de tecnología acerca de cómo se comunica", argumentó.

"La tapa del diario del domingo sale más que una suscripción online mensual", ejemplificó.

A su turno, el diputado del Frente para la Victoria Pablo Carro indicó que la ley del 2011 establecía que "todos pueden pagar el mismo precio por el mismo papel".

"Esto retrotrae a la situación previa cuando Papel Prensa tenia precios diferenciados para distintos medios. Lo sufrían los medios que eran competencia de Clarín y La Nación", dijo.

Por su parte, Fernanda Vallejos (FpV) señaló que "esta desregulación atenta contra la libertad de imprenta y de expresión", y agregó que es "un proyecto que ha venido como un pacman a deglutirse nuestros capitales nacionales".

Para su compañera de bancada Gabriela Cerruti "están haciendo esto para que Clarín vuelva a recuperar el poder de ser el que dicta las leyes en este recinto".

La jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, se diferenció del kirchnerismo, y justificó su voto positivo: "No hay ningún interés espurio. Si hay que volver a la situación anterior, volveremos a la situación anterior. Yo no tengo voto oscuro. No me arrepiento de lo que voto. No creemos que estemos afectando la libertad de expresión".