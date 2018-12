Sigue la interna en Cambiemos: diputado del PRO defendió protocolo de fuerzas de seguridad y criticó a Carrió

El presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, reclamó a su par de la Coalición Cívica que el debate no se dé por redes sociales

El presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, defendió este viernes el protocolo que modifica el accionar de las fuerzas de Seguridad y cuestionó a la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, al reclamar que "este tipo de debates se dé puertas adentro antes que en una red social".

"El protocolo no es muy diferente a lo que ya existe hace muchos años, que es la posibilidad de uso de arma de fuego en caso de que haya una situación de peligro inminente", sostuvo el dirigente del PRO.

Y agregó: "Yo quiero que la Policía me cuide y para eso tiene que tener de alguna manera facultades para intervenir en casos excepcionales".

En diálogo con AM 530, el legislador oficialista se refirió a las críticas que realizó la ideóloga de Cambiemos tanto hacia el protocolo como a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"No comparto las declaraciones de Lilita. Es parte de una coalición gobernante en la que cada partido político tiene una visión que puede no ser la misma en algunos puntos", manifestó.

Y concluyó: "Hay que entenderlo desde el punto de vista de que es una mujer muy vehemente, y esa vehemencia la ha llevado a lograr cosas en la defensa de la República. No creo que ella piense que este Gobierno es fascista. Siempre uno prefiere que este tipo de debates se dé puertas adentro antes que en una red social".

De esta manera, Lipovetzky rechazó los dichos de la chaqueña, que había afirmado que "la reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra (Patricia) Bullrich viola los derechos humanos fundamentales".

"Nosotros no vamos a ir al fascismo. Esto no significa que la Policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano", había manifestado Carrió, entre otras cosas, a través de su cuenta de Twitter.

A los que se enojan conmigo por mi posición en seguridad les digo, el día que maten a un hijo solo por tener pelo largo o ser morocho se van a acordar de mí. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 5 de diciembre de 2018

La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministró Bullrich viola los Derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 4 de diciembre de 2018

"No implica disparar a mansalva"

Quien también su voz al debate fue el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, quien respaldó el polémico protocolo y sostuvo que "no implica disparar a mansalva, sino tomar conciencia y saber qué deben hacer" los uniformados "ante una situación de amenaza".

"El espíritu de este reglamento es dotar de herramientas a los policías para saber qué deben hacer ante una situación de amenaza inminente. Esto no implica disparar a mansalva, sino tomar conciencia y saber", sostuvo el funcionario nacional.

En diálogo con TN, Roncaglia advirtió que "el delincuente que usa un arma sabe que puede disparar y tiene que saber que enfrente va a tener un policía que, evaluando esa situación de gravedad extrema, también le puede disparar".

"Tenemos que tener herramientas para desalentar la actividad de los delincuentes. El espíritu de la reglamentación radica ahí.

Bajo ningún punto de vista vamos a salir a disparar a mansalva. Al contrario, esto implica más formación", remarcó el jefe de la Policía Federal.

Y subrayó: "Nadie va a salir a tirarle por la espalda a un chico que se robó un paquete de cigarrillos y salió corriendo".

Respecto a la posibilidad de que se cometan excesos por parte de los uniformados a partir del nuevo protocolo, manifestó que "si hay un caso de gatillo fácil, va a juzgar un juez. Eso se mantiene intacto. El reglamento está por debajo del Código Penal, son pautas de intervención".

Consultado sobre la posible utilización de armas no letales, respondió: "Si enfrente tengo un delincuente que tiene una .45, yo no le puedo tirar con una Tasser".

"El delincuente se colocó en esa situación, él eligió estar parado enfrente. Es lamentable, es una persona, pero el policía no tiene porqué morir por eso", añadió.

Finalmente, Roncaglia se expresó respecto a las críticas que recibió el protocolo por parte de sectores tanto oficialistas como opositores: "Tienen todo el derecho de cuestionar, porque hace a la discusión política".

"A lo mejor están pensando en que le vamos a dar una herramienta para que puedan tirar a mansalva. Esto va a ir de la mano de una gran preparación, que vamos a profundizar. No significa que podemos disparar indiscriminadamente", concluyó.

La Resolución 956/2018, publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial, establece, entre otras medidas, que los efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) podrán hacer uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves.

También se permitirá el uso para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas, para proceder a la detención o impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente.