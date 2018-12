Melconian: "El país no está como para que venga un populista y lo reviente de nuevo"

Así, lo expresó Carlos Melconian, quien reiteró críticas al plan de la Casa Rosada e insistió en que el actual Gobierno subestimó la herencia kirchnerista

Carlos Melconian, uno de los economistas más cercanos a Mauricio Macri, converaó con Marcelo Longobardi en su programa Cada Mañana de Radio Mitre, para realizar un balance de la gestión económica del actual Presidente en el tercer aniversario de su asunción.

Entre sus comentarios, reiteró sus críticas al plan de la Casa Rosada e insistió en que el Gobierno subestimó la pesada herencia del kirchnerismo y sobrevendió expectativas. “Se habían sobre vendido las expectativas subestimando la pesada herencia, aún en el mejor escenario. La Argentina es un país que habitualmente se encarga de promover derechos, de poner un alto nivel de expectativas en la sociedad. Yo espero que vaya cambiando eso", aseguró.

Y agregó: "Nunca está dicho cómo se financia ese alto nivel de expectativa, hay un choque permanente entre cómo vender esas expectativas y lo posible, sobre la base de que si no vendés sobre expectativas no te votan. La Argentina está con su nivel de crecimiento estancado en los últimos diez años".



El extitular del Banco La Nación dejó en claro que, “probablemente en una mezcla de subestimar la herencia, de la mala praxis y de poner una vez más muy alto el nivel de expectativas, ahí viene la desilusión, el fracaso y demás. Hay que tener cuidado con cómo se le van a vender expectativas a la gente ahora. Tenemos la enorme posibilidad de decirle a la gente cuál puede ser el punto de partida del 10 de diciembre de 2019 y decirle qué es posible. Pero señalar cómo esa posibilidad puede venir y a través de qué camino”.







Sobre el papel que tiene la economía en las elecciones, para Melconian: "Es muy difícil que un gobierno al cual la economía no le ha ido, no voy a decir superlativamente bien, pero que se nota y hay una nueva apuesta a continuar, no hay mucho antecedente de eso en Argentina, “A”. Pero simultáneamente “B”, si enfrente no tenés algo unido, desde el retorno de la democracia quien va sin unión enfrenta tampoco ha ganado. Y “C”, en las últimas cinco elecciones, cuatro de las cinco la sociedad argentina rechazó el populismo. En ese escenario, por un lado no tener nada que ofrecer en lo económico, en ese rechazo al populismo y tercero, encontrar algo cercano a cincuenta en primera o segunda vuelta implica una unión previa. Argentina como país está entrando en un escenario electoral desde lo político económico con grandes incertidumbres por este tema, por la economía, por quién está en frente, por la amenaza populista".



Frente a la afirmación de Longobardi de que si Argentina rechaza el populismo, sería una excepción mundial, el economista señaló que “la década del 2000 pudo tener populismo porque se encontró con un país capitalizado. Los populismos, para transformarse en populismos exitosos, tienen que tener previamente un periodo de acumulación que hoy Argentina no lo tiene. Argentina es un país descapitalizado. El populismo que viene en la Argentina no tiene qué repartir, ¿o alguien se cree eso de quitarle al rico para darle al pobre?”.



“Si querés distribuir subsidios tenés que tener energía, si querés distribuir subsisidos tenés que tener transporte, si querés liquidar al campo tenés que tener competitividad. El fracaso económico este incluye no que no le llegó a la gente, sino que el país no está capitalizado como para que venga un populista y lo reviente de nuevo. Lo que hay que señalar es que el progreso en Argentina a partir del 10 de diciembre de 2019 y éxito significa poner en marcha al país y luego el proceso de acumulación y luego el de distribución”.