Murió Moisés Ikonicoff: político, abogado y economista

Estudió en la Sorbona, fue funcionario de Menem y llegó a incursionar en el teatro de revista. Sus restos serán cremado en el Cementerio de Chacarita

A los 84 años, murió el abogado, economista y político Moisés Ikonicoff.

Hijo de una médica rural y de un pequeño comerciante. Pasó su primera infancia en Ceres (Santa Fe), pero luego la familia volvió a la Capital. Y allí pudo estudiar en el Carlos Pellegrini, en la Facultad de Derecho de la UBA y en Ciencias Económicas.

Presidió el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y luego la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) y fue expositor ante el Consejo Mundial de la Paz, en Helsinki, en 1962. Luego fue docente del prestigioso Instituto Económico y Social de París, en la Sorbona, que dirigía Francois Perroux, donde estuvo al frente de varias tesis de Estado.

Y presenció en forma directa el movimiento revolucionario del 68. También fue convocado por el gobierno de Argelia como asesor en planificación. Fue la antesala de su primer retorno a la Argentina, convocado por el propio Juan Domingo Perón. Fundó el Instituto Nacional de Administración Pública. Pero con la muerte de Perón, y la amenaza que le lanzó la Triple A,Ikonicoff debió emprender el camino del exilio, nuevamente a Francia. Recién retornaría por la convocatoria de Carlos Menem, quien lo designó Secretario de Planificación de la Presidencia y más tarde ocupó los cargos de secretario del Ministerio del Interior y asesor de la Cancillería de ese gobierno.

Ikonicoff pasó por distintas vertientes de izquierda, por el exilio, todos los duros avatares de la década del 70 y luego se volcó al peronismo.

Pero, a la vez, el Ikonicoff de la alta academia iba alternando con otra faceta, de polemista en programas políticos y hasta de humorista.

Llegó a conducir programas propios en radio y en televisión y hasta participó en el teatro Astros, en revistas junto a Silvia Süller.

“Muchos dicen que estoy loco, que soy un payaso. Me importa poco, no me tomo en serio a mí mismo”, expresó en ese momento.

"Mi papá nos decía que el humor era lo que salva a las personas", lo recordó su hija Natasha en Canal 26.



"Fue una persona muy trabajadora que creía en estudiar, crecer y superarse a uno mismo. Es un guerrero que luchó hasta último momento", añadió Natasha.

La mujer recordó que su padre estuvo exiliado 30 años en Francia "con deseo terrible de volver siempre. Allá desarrolló su carrera de economista, trabajó en la Sorbona, en el centro de investigaciones francés e hizo trabajos sobre la Argentina".

"Era alguien que nos decía que el humor era lo que nos iba a salvar", agregó.

Cinco años atrás hizo una de sus últimas incursiones en la arena política -fue candidato a diputado en la lista de Alberto Rodríguez Saá- y se mostró como un crítico del kirchnerismo.

En una de sus últimas declaraciones, Ikonicoff habló sobre los Kirchner y el gobierno de Mauricio Macri. "Fue el instrumento que encontró la sociedad para liberarse de estos dementes y construir una democracia republicana. Creo que no van a volver, así que no hay un peligro inminente. Por este motivo, podemos criticar al gobierno actual sin necesidad de creer que estamos del otro lado. Yo critico muchas cosas como el incremento de las tarifas de luz y la corrupción de la que tanto se llenaron la boca hablando", afirmó.

Sus restos serán velados este jueves de 14 a 18 y el viernes de 9 a 11 en la funeraria de O'Higgins 2842, y luego cremados en el Cementerio de la Chacarita.