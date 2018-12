Macri y Bolsonaro, cara a cara: se encontrarán en un momento de dudas para el Mercosur

Mauricio Macri será recibido por su par brasileño, el recientemente electo Jair Bolsonaro, el 16 de enero Brasilia. El futuro del bloque, sobre la mesa

Como si se tratara de un juego de estrategia, en el que ninguno de los jugadores muestra sus cartas de una vez, la relación entre Mauricio Macri y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, parece ir avanzando una suerte de marcha y contramarcha, en la cual ambos se van midiendo.

Sucede que, en un momento, el propio Bolsonaro había elegido a Chile como el único destino de su primera gira internacional. En paralelo, futuros funcionarios de su gabinete habían criticado al Mercosur y le habían restado importancia a la relación estratégica con la Argentina.

Y si bien luego Bolsonaro dio a entender que sí iba a pisar territorio argentino, poniendo paños fríos a cualquier tensión diplomática, Macri jugó su carta, adelantando que no iba a ir a la asunción, pautada para el 1 de enero.

Pero, cuando parecía que se enfriaba la relación bilateral incluso antes de que asumiera el nuevo gobierno, se confirmó que Macri y Bolsonaro se encontrarán el 16 de enero en Brasilia para "trabajar juntos en esta nueva etapa".

Así lo informó el primer mandatario en Twitter esta tarde, tras el llamado telefónico que mantuvo con el líder del principal socio comercial de la Argentina.

Hace un momento hablamos con Jair Bolsonaro por teléfono. Acordamos encontrarnos el 16 de enero en Brasilia para empezar a trabajar juntos en esta nueva etapa — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 14 de diciembre de 2018

La reunión será clave para confirmar el rumbo que tomará la relación comercial bilateral y cuál será el papel que tendrá el Mercosur en el futuro de la región.

Las suspicacias -y algún malestar- crecieron la Casa Rosada luego de que, pocos días después de resultar electo Bolsonaro, uno de sus futuros ministros afirmara que el Mercosur "no será prioridad" para la política externa de Brasil.

El tenor de estas declaraciones no pasó inadvertido tampoco para los líderes europeos, quienes hoy ven dificultades para sellar un acuerdo de libre comercio entre la UE y el bloque sudamericano. Tanto la canciller alemana Angela Merkel como el francés Macron admitieron su incertidumbre acerca de la figura de Bolsonaro.

De hecho, se esperaba la visita del flamante mandatario para el G20 -donde podría codearse con los europeos-, pero finalmente "se bajó" de la Cumbre.

En contrapartida, Macri, quien este viernes mantuvo su agenda oficial desde la Residencia de Olivos, no tiene previsto asistir a la asunción presidencial de Bolsonaro, el 1 de enero, y en su representación irá el canciller Jorge Faurie, dijeron fuentes gubernamentales.

Tras el triunfo en el balotaje del derechista frente al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, que contaba con la bendición del ex mandatario Inazio "Lula" Da Silva, Macri lo había felicitado también a través de sus redes sociales.

"Felicitaciones a Jair Bolsonaro por el triunfo en Brasil. Deseo que trabajemos pronto juntos por la relación entre nuestros países y el bienestar de argentinos y brasileros", sostuvo Macri en octubre.

La Cancillería también había saludado formalmente al nuevo mandatario de Brasil a través de un comunicado oficial que destacaba "los fuertes lazos históricos de amistad y cooperación que unen a los dos países y hacen de Brasil un socio estratégico indiscutible de la Argentina".

Un acuerdo demorado

La canciller alemana Angela Merkel aseveró que "se está acabando el tiempo" para lograr avanzar en un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, al entender que "no será tan fácil" de alcanzar con el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro, en Brasil.

Las declaraciones públicas de Merkel, realizadas este miércoles en ocasión de un encuentro con parlamentarios alemanes, se producen en momentos en que los negociadores de ambos bloques buscan acercar posiciones hacia un posible acuerdo en la ciudad de Montevideo.

"Se está acabando el tiempo para un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es decir, debería suceder ahora, muy rápidamente, de lo contrario, el acuerdo no será tan fácil de alcanzar con el nuevo gobierno de Brasil", aseveró Merkel.

Para la canciller alemana, Argentina realizó "un excelente trabajo e invitó a Chile que se unirá como país socio", pero manifestó su preocupación ya que Brasil no será la sede de la próxima Cumbre Mundial del Clima (COP25) prevista para 2019, al retirar su candidatura a fines de noviembre.

Los dichos de Merkel son coincidentes con los que expresó el presidente francés, Emmanuel Macron, en ocasión de la Cumbre de Líderes del G20, en Buenos Aires.

En ese momento, Macron planteó que "Francia tiene prioridades y tiene sus propios ejes de trabajo que quieren sean respetados", y si bien prefirió "no hablar sobre las intenciones del futuro presidente de Brasil", aseveró que su país "no aceptará ni negociar a nada que no respete los acuerdos de París".

La reacción de los dos líderes europeos responde a la alerta que generó el electo presidente brasileño, quien asumirá el cargo el 1 de enero, al dejar entrever su amenaza de denunciar el Acuerdo de París sobre el cambio climático, además de cuestionar el futuro del Mercosur.

Esa realidad política del socio mayor del Mercosur, así como las elecciones parlamentarias de mayo, aceleraron las negociaciones de los bloques en las reuniones realizadas a mediados de noviembre en Bruselas, los contactos realizados a principios de diciembre durante la Cumbre del G20 y las reuniones que se realizan desde el lunes en Montevideo.

La semana pasada, los países del Mercosur refrendaron la expectativa de poder cerrar un acuerdo comercial con la UE antes de fin de año, aunque restan limar diferencias en torno a las "asimetrías" de acceso a los mercados que ofrece cada bloque además de las perspectivas políticas de corto plazo.

Así surgió del encuentro que mantuvieron en Brasilia los cancilleres de Argentina, Jorge Faurie; Paraguay, Luis Alberto Castiglioni; Brasil, Aloysio Nunes y de Uruguay Rodolfo Nin Novoa, país que ejerce la presidencia semestral del Mercosur.