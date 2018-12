En plena puja con aeronáuticos, el Gobierno aprueba la creación de sindicatos "low cost"

La secretaría de Trabajo le dará la personería simple a las entidades en las empresas de bajo costo. Es para debilitar al sindicalismo tradicional

En medio de la pulseada entre el Gobierno y los sindicatos aeronáuticos, que siempre está activo con menor o mayor intensidad, el ministerio de Producción y Trabajo avanza con el papelerío para darle el visto bueno a la creación de "sindicatos low cost" por empresas, un golpe al poder de los seis sindicatos tradicionales que conforman el sector.



Las autoridades confirmaron que "en principio se otorgarán personerías simples y no gremiales por cada empresa de bajo costo".

Desde los sindicatos del sector descuentan que "el Gobierno otorgará la gremial tarde o temprano". La principal diferencia es que los gremios con personería simple no pueden discutir paritarias, pero a nivel político estratégico sirven para cuestionar las decisiones de los gremios ya establecidos, minando su poder.



Esta herramienta de atomización de poder la utilizó el kirchnerismo a rabiar: el entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada otorgó mil personerías simples, mientras que en la gestión Cambiemos no llegan a más de 10 otorgamientos.



En el sector aeronáutico, por ahora vuelan solamente dos aerolíneas en el país: Flybondi, que surcó por primera vez los cielos argentinos en enero de este año, y Norwegian, que arrancó actividades en octubre de este año y este miércoles recién sumará su tercer avión. El año que vienen se incorporarán Jet Smart y Sky.

La idea es que cada empresa tenga su sindicato empresa único por compañía nucleando a todas las actividades, desde un rampero hasta el piloto, pasando por el personal administrativo.



Los trabajadores de Aerolíneas, Austral, Avianca, Latam y Andes están nucleados en los seis gremios tradicionales: UALA y APLA, por pilotos; Asociación Argentina de Aeronavegantes por personal de cabina y APA, que nuclea al personal administrativo. Finalmente APTA, por técnicos y UPSA, por personal superior.

Con que uno solo de ellos realice una medida de fuerza, el servicio en general se resiente, cosa que en los sindicatos low cost no ocurrirá. Lo que dicen en el Gobierno es de manual: "Es más fácil negociar con un sindicato que con seis".



Solamente Flybondi tiene 550 empleados y apenas 15 trabajadores sindicalizados en gremios tradicionales (5, en pilotos, y 10, en aeronavegantes). En tanto, Norwegian de capitales noruegos, pero constituida en la Argentina para poder hacer vuelos de cabotaje, cuenta con 150 empleados y no tiene personal agremiado.

La empresa noruega aún no negoció paritarias, pero Flybondi tiene una política propia con respecto al tema salarial, por lo menos hasta que se cree este sindicato único: la empresa hizo este año dos revisiones salariales, en abril y octubre, y ajustó sueldos por el 43%.



Especialistas del sector aseguran que las empresas de bajo costo no pueden sostener los convenios colectivos que tienen las aerolíneas comunes con los sindicatos: "Si los tuvieran quedan dos caminos, o quiebran o dejan de ser low cost".

Otras cuestiones comerciales es que los pilotos no duermen en los destinos sino que siempre vuelven a la base que es el Palomar y ahí a sus casas evitando costos extras y horas hombre en destino.



Desde el Gobierno aprovecharon la consulta de Clarín para pegarle a uno de los sindicatos de pilotos con los que el Gobierno se reunirá este lunes: "Lo que será el sindicato de Norwegian está liderado por Alejandro Botana, quien fuera ex secretario general de Uala, que se fue traicionado por Genaro Trucco (secretario adjunto) y Cesar López (secretario gremial). El primero fue ex piloto de Néstor Kirchner, oriundo de Río Gallegos, que está imputado en una causa por contrabando. Y el segundo está procesado en una causa por sobreprecios en la gestión de Víctor Alderete en el PAMI. Personas como estas conducen hoy el sindicato Uala".