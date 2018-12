Roberto Navarro pone en duda que Macri termine su mandato

El periodista explicó que el Presidente deberá afrontar el pago de la deuda externa sumada a la fuga de divisas y las restricción externa

El periodista Roberto Navarro alertó que el gobierno de Mauricio Macri deberá afrontar serios problemas económicos en su último año de gestión y adelantó que podría no terminar su mandato.

"Tengo mis dudas de que Macri pueda finalizar con tantos problemas internos y externos que debe afrontar", sostuvo en el programa Navarro 2019 que se emite por El Destape Radio.



"Ya subió el riesgo país esta semana. Hay un convencimiento de los mercados de que la Argentina no podrá honrar su deuda incluso en el período de Mauricio Macri", sostuvo Navarro.



El periodista recordó que el FMI estableció en el préstamo a la Argentina que la fuga de divisas del 2019 será de 9.000 millones de dólares. "Esto no es así, este año tendremos 35.000 millones de dólares de fuga y el próximo será aún mayor. La diferencia entre lo estipulado por el FMI y lo que en realidad será, va a generar un faltante importante que se transformará en un compromiso importante para pagar la deuda", afirmó Navarro.



El conductor de radio y televisión además sumó dos nuevos riesgos que sufre el país: el primero es el problema externo y el segundo es el riesgo de la vuelta de Cristina Kirchner al poder que el propio gobierno creó. "Si vos decís que Cristina no va a pagar la deuda, algo que no pasó en el pasado porque siempre la pagó, y las encuestas muestran que puede ganar, entonces los mercados responden a eso", explicó Navarro.



El periodista adelantó que enero puede ser un mes con conflictos sociales por los problemas económicos y manifestó que tiene dudas de que Macri llegue a terminar su mandato. "Vamos a ver qué pasa con los cortes de luz que hubo muchos en las fiestas y no es lo mismo que te corten el suministro cuando pagas 100 pesos que cuando pagas 3000. Me parece que hay mucho enojo en la sociedad y hay condimentos para que vivimos un verano caliente", expresó.



Navarro aseguró que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que "Macri termine su mandato en circunstancias normales" y que sea derrotado de forma contundente en las urnas para que el próximo gobierno tenga la fortaleza suficiente para "desandar el camino de estos años".