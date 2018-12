Bonadio ordenó retirar 31 obras de arte del departamento de Cristina Kirchner

Las obras de arte, valuadas en 4 millones dólares, habían quedado sin trasladar de los allanamientos que se realizaron en agosto pasado

El departamento que Cristina Kirchner tiene en Recoleta fue este jueves a la noche el escenario de un operativo policial. Es que el juez Claudio Bonadio ordenó a la Policía Federal retirar 31 cuadros de la propiedad ubicada en el cruce de Uruguay y Juncal.

Te puede interesar Los ejes económicos de la propuesta de José Luis Espert

Las obras de arte, valuadas en 4 millones dólares, habían quedado sin trasladar de los allanamientos que se realizaron en agosto pasado en el marco de la causa de las coimas K.



Fuentes policiales indicaron que el procedimiento duró unas dos horas y que el material lo entregó el secretario de la ex Presidente. Del operativo participaron cuatro brigadas de la fuerza.



El allanamiento a departamento de CFK tuvo lugar el pasado 23 de agosto y se extendió durante alrededor de 13 horas. También hubo procedimientos en Río Gallegos y en El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.



La medida había sido autorizada por el Senado por unanimidad, luego de que la ex jefa de Estado planteara una serie de exigencias con la intención de condicionar a Bonadio.



El abogado Carlos Beraldi, a cargo de la defensa de Cristina Kirchner, aseguró en ese momento que el allanamiento en el departamento de la ex mandataria en Recoleta fue ilegal.



"Por disposición del juez (Claudio) Bonadio me fue obligado a retirarme del domicilio y así evitar que yo, como abogado defensor, controle el procedimiento", señaló en esa oportunidad.