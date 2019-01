“La oposición está cometiendo errores estratégicos fuertes”, dice encuestador

El reconocido analista del interior del país con mayor proyección nacional, debido a que efectúa relevamientos en 14 provincias, dialogó con iProfesional

Gustavo Córdoba es un reconocido encuestador cordobés con 26 años de experiencia a lo largo de 300 procesos electorales en su haber. Es considerado el analista del interior del país con mayor proyección nacional, debido a que efectúa relevamientos en 14 provincias.



Realizó más de mil investigaciones electorales a través de distintos formatos de comunicación (cara a cara, teléfono, redes sociales), y también ganó en 2016 el Premio publicitario FIAP a la Mejor campaña gubernamental por “Ciudadano Digital”.



En el arranque del año, se tomó un rato para dialogar con iProfesional y brindar sus reflexiones sobre las diferentes posibilidades electorales que se pueden conformar en torno a la carrera presidencial, en el que juegan las figuras de Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner y otras figuras del peronismo.

-¿Cuál es el panorama que observa de cara a las elecciones?

-Hay un tema clave que es la crisis económica que, sin duda, es un factor de influencia realmente importante. Igual hay que pensar que dentro de las distintas motivaciones para el voto hay distintos factores de racionalismo electoral, donde se realiza un análisis de todo el desempeño gubernamental y a partir del mismo se premia o castiga a los candidatos.



En distintos países europeos es muy común que haya este tipo de análisis profundo. En nuestro país, por el contrario, muchas veces el voto queda limitado a una coyuntura. Por ejemplo, cuando fue la reelección de Menem, la situación económica primó sobre cualquier otra cuestión y muchos votantes de él aceptaron la corrupción a cambio de privilegiar la economía y el 1 a 1.

-¿Y ahora qué tipo de situación prevé que pueda prevalecer?

-En la actualidad, Argentina tiene un modelo diferente que la ubicaría dentro de un voto ideológico, o de largo plazo, donde mucha gente prescinde del desempeño coyuntural del Gobierno. Esto ocurrió en las elecciones de 2017, cuando los votantes de Cambiemos cuestionaban la política económica pero terminaron votando al oficialismo por una posible doble cuestión: o porque no querían que Cristina tuviese un ingreso a situaciones de poder, o porque confiaban que el Presidente Macri iba a sacar al país adelante.



También es cierto que la crisis económica hoy dejó de ser una derivación de responsabilidad del gobierno anterior. Hasta no hace mucho tiempo atrás era asignada al kirchnerismo, pero en la actualidad las respuestas de la gente le asignan una mayor responsabilidad a Macri, sobre todo a partir de la megadevaluación que hubo a partir de mayo de 2018. De hecho, en la mayoría de las encuestadoras se notó muy fuerte la mala praxis del Gobierno.

-¿Qué tendencia observa en los candidatos de cara a las elecciones?

Te puede interesar Reformal laboral: el Gobierno apura la marcha por Brasil y FMI

-En cuanto al perfil para las elecciones, veo a una oposición realmente cometiendo errores estratégicos muy fuertes. Recién ahora se está observando un planteo de Massa que golpea fuertemente al Gobierno, pero indudablemente, hasta el momento, tanto él como Juan Manuel Urtubey lo único que le dieron a su perfil electoral fue una reafirmación de la grieta.

-¿A qué se refiere puntualmente?

-Se reforzó la polarización en base a los dos núcleos más duros de votantes que hoy tiene la Argentina, el macrismo y el kirchnerismo. En ese punto destacaría que el error estratégico consiste en elegir dos rivales simultáneos. Creo que para tener éxito electoral se debería elegir un solo rival, no dos.

-Y en el caso de Cristina, ¿de qué forma aparece perfilada?

-Hay dos aspectos a destacar. El primero es que hasta la fecha nadie le ha cuestionado su liderazgo territorial, algo que significa que, básicamente, ella mantiene los volúmenes electorales propios en la provincia de Buenos Aires y eso le alcanza en esta confrontación de clima ideológico para hacerla contendiente del Gobierno. En resumen, ha recuperado margen de votantes por los errores del oficialismo.

El segundo punto a analizar es que Cristina ha aumentado su imagen negativa, al igual que Massa, Macri y otras figuras de la política. Lo que no significa que la mayoría de la gente, en un clima de voto castigo a la gestión actual, la elija a ella, a pesar de su mala imagen, como la herramienta para manifestar su malestar. Si ninguna estrategia opositora se percata de ello, me parece que Cristina va a seguir en el centro de la escena como la figura de más peso.

-En cuanto al oficialismo, ¿cómo ve posicionada a Vidal?

-Vidal tiene un pequeño inconveniente: si ella fuese la candidata a Presidente, y no Macri, debería ser a partir de asumir el fracaso de la gestión de Cambiemos, una situación muy similar a la que tuvo que afrontar Angeloz cuando fue el candidato del radicalismo para suceder a Raúl Alfonsín. Es decir, Angeloz, que sin dudas era el mejor postulante que tenía el radicalismo por aquel entonces, no pudo evitar la mala praxis del gobierno alfonsinista y no pudo ganar las elecciones. De hecho, el votante prefirió a Carlos Menem en ese contexto. Creo que Vidal tiene ese primer problema.



El segundo inconveniente que se le presenta es que ella no pertenece a la mesa chica del poder. Creo que siente, junto a por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, que tienen un futuro que va más allá que la coalición Cambiemos.



En ese contexto, si Vidal no amenaza con adelantar las elecciones o con darle elecciones anticipadas en la provincia de Buenos Aires a varios municipios del peronismo o massismo, no tiene una carta de negociación a su favor, como quedó evidenciado cuando debió resignar grandes cantidades de dinero para su distrito en el Presupuesto nacional.

-¿Y Macri cómo queda parado en la actualidad?

-En el caso de Macri, si su Gobierno no encuentra coherencia temporal entre la recuperación económica y los tiempos electorales, va a tener serios problemas. Porque además de lograr la recuperación económica, debe tener en cuenta que la misma debe sentirse y ser sostenible en los distintos sectores de la economía argentina antes de la votación.

-¿Cuál cree que será la estrategia del oficialismo para intentar ser reelegido?

-Creo que apuntará, en gran medida, a seguir gestionando el clima ideológico que hay en el país, que ha hecho creer a la mayoría de la población, en especial al núcleo duro de sus votantes, que estos últimos tres años de errores y mala praxis económica y política fue, en realidad, culpa del gobierno anterior.



La dificultad más grande que se le presenta es que la ausencia de credibilidad puede resultarle un verdadero problema, ya que en la elección Legislativa de 2017 el oficialismo tuvo la misma buena gestión de clima ideológico pero tenía una base de credibilidad muy alta. Pero luego de la megadevaluación del 2018, creo que este último punto está bastante ausente y hay que ver cómo lo recomponen.

Te puede interesar Kicillof Presidente: D'Elía tiene su propia encuesta sin Cristina

-¿Qué otro aspecto destacaría entre las diversas fuerzas políticas?

-Hay que analizar seriamente el impacto que pueden tener las candidaturas de Espert, Olmedo y Ricardo Alfonsín (hijo) porque pueden configurar un escenario realmente peligroso para el Gobierno en primera vuelta, porque estos tres sectores de votantes pueden confluir en un voto a Macri en segunda rueda. Pero si debilitan tanto al oficialismo en la primera ronda, pueden dejar a Cristina al borde de ganar en esa instancia.

-¿Cómo pueden jugar en la imagen del Gobierno y en el clima político los recientes anuncios de aumentos de tarifas de servicios y transporte?

-Nunca los incrementos de tarifas e impuestos caen bien en la gente, nunca. Me parece que la decisión del Gobierno apunta a consolidar en una fecha única todos los aumentos, lo más lejos posible de las elecciones, pretendiendo que el humor social sea otro en ese momento, siempre y cuando haya una recuperación económica. Es un riesgo porque depende de un resultado eventual que el macrismo está apostando fuertemente a que ocurra, que es una recuperación económica justo en el momento electoral.

-En resumen, ¿cuál es el posible escenario que observa para 2019?

-Me imagino un año de alta incertidumbre, en el que creo que, inevitablemente, estamos yendo a un escenario de segunda vuelta. Hoy no se puede descartar ninguna posibilidad.



En ese contexto, el principal panorama sería el de Macri a la cabeza enfrentando a Cristina Fernández de Kirchner. Allí el pronóstico de resultado es reservado porque Cristina tiene un núcleo duro de votantes mucho más fuerte que el del Presidente, y hay que ver si los votantes del Frente Renovador, peronismo alternativo y peronismo federal votarían a ella por el recuerdo que podrían tener que durante su gestión estaban mejor, o no.



Claramente, se abre este abanico porque el Gobierno ya no les da ningún tipo de garantías de que vamos a estar mejor por el lado de la gestión económica.

-¿Existen otros escenarios proyectados?

-Veo otros dos escenarios que pueden darse. Por un lado, Macri versus un peronismo federal, que a mi criterio considero que puede ser encabezado por Urtubey. Me parece que él puede ser el único peronista, o candidato opositor, que puede disputar el voto de la clase alta que lo hizo Presidente a Macri en 2015.



Bajo este panorama, es muy interesante ver que si termina afianzándose como candidato para una segunda vuelta, porque Urtubey sí puede recibir votos del kirchnerismo, que de ninguna manera votaría al oficialismo.



El otro escenario que tampoco descarto, aunque con mucha menos probabilidad, es el de dos candidatos por el peronismo que disputen la presidencia de la República.-