Kicillof Presidente: D'Elía tiene su propia encuesta sin Cristina

El expiquetero decidió hacer un sondeo por si Cristina Kirchner no se presenta como candidata y dejó afuera a dos dirigentes que ya se postularon

El ex líder piquetero, Luis D'Elía, decidió largar su propia encuesta por si la expresidenta Cristina Kirchner no se presenta como candidata en las elecciones de 2019.

Lo hizo a través de su cuenta en Twitter. El sondeo comenzó pasadas las 10 de este domingo y finalizará este lunes.

Con más de 200.000 seguidores, D'Elía propuso cuatro variantes y dejó afuera a dos dirigentes peronistas que ya lanzaron sus candidaturas.

"En el caso extremo de que @CFKArgentina no pueda o no quiera ser candidata a Presidente ¿A quien elegirías para esa candidatura?" Además de Kicillof, propone a otro ex ministro de Economía (Amado Boudou), al titular del bloque K en diputados, Agustín Rossi; y al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.

En el caso extremo de que @CFKArgentina no pueda o no quiera ser candidata a Presidente ¿A quien elegirías para esa candidatura? — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 6 de enero de 2019

Poco antes de cerrar, la encuesta había pasado los 13.500 votos y Axel Kicillof punteaba con 46%. Lo seguía Agustín Rossi, con 24%, Amado Boudou con 17% y último quedaba Alberto Fernández con 13%.

Las variantes que planteó D'Elía tienen sus particularidades.

El único lanzado como candidato presidencial del grupo es el diputado nacional Agustín Rossi, aun cuando fue derrotado en 2017 como local, en Santa Fe.

El exministro de Economía, Axel Kicillof, se supone que podría ser la variante más firme en provincia de Buenos Aires para gobernador a tal punto que Cristina Kirchner mandó a medirlo en esa opción y le fue bien.

Al exvicepresidente Amado Boudou se le acabaron los sueños presidenciales cuando lo pescaron con la maniobra de Ciccone, por la que terminaría condenado.

El exjefe de Gabinete, Alberto Fernández fue y vino durante diferentes armados peronistas, pero nunca pudo coronar una candidatura, ni siquiera a diputado por la Ciudad.

Sin embargo, llamativamente D'Elía no incluyó a otros exkirchneristas que se anotan en ese como Felipe Solá y Daniel Scioli.