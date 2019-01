Solá: "Si bajás la edad de imputabilidad, perdés autoridad moral"

El diputado nocional dijo que hay que abrir la información sobre los hechos de inseguridad y reconoció que es difícil debatir el tema durante la campaña

El diputado nacional Felipe Solá se refirió al plan del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad a 15 años, expresando su desacuerdo con esta medida.

"Si bajás la edad de imputabilidad, lo que estás haciendo es perder autoridad moral para hablar de la adolescencia después, que es el período más difícil de todos", afirmó en diálogo con AMI 530.



También aseguró que el Ejecutivo es consciente del aumento "importante" de la inseguridad y cuestionó que no se publiquen los datos de "muertes violentas".



En este sentido, el precandidato presidencial dijo que hay que abrir la información respecto de los hechos de inseguridad y reconoció la dificultad de debatir el tema en medio de la campaña electoral.



"Mucha gente va a pensar 'a éste no le interesa la inseguridad, le interesa ganarle al otro'. Y no es así", señaló. Y recordó que tuvo un proyecto sobre la temática cuando fue gobernador de la Provincia en coordinación con el Ministerio de Seguridad bonaerense, durante la gestión de León Arslanian (2004-2007).



"La cifra blanca del delito es la que no se puede ocultar: una son los asesinatos, ocultar un cuerpo es muy difícil; y otra es el robo de autos porque la estadística que no está en la Policía o la Procuración, está en las compañías de seguro", señaló.



Y remarcó que esas dos cifras "hay que tenerlas permanentemente" claras para medir la situación sobre seguridad en los distritos calientes.