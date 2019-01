Feinmann, lapidario sobre la candidatura de Sergio Massa

El candidato del Frente Renovador expresó su intención de ser Presidente y el periodista Eduardo Feinmann le hizo una muy dura observación

El jefe del Frente Renovador e integrante de Alternativa Federal, Sergio Massa, insinuó en las últimas horas que podría presentarse para Presidente en las próximas elecciones y aseguró que quiere "liderar" un espacio "para derrotar a Macri" y "competir por el cariño de la gente".

“Yo quiero ser presidente, liderar, competir por el cariño de la gente. Mi desafío es construir una fuerza que le gane a Macri, no una candidatura que pierda en segunda vuelta”, aseguró el ex intendente de Tigre en declaraciones al diario La Nación.

En respuesta, el periodista Eduardo Feinmann lanzó una breve pero lapidaria opinión.

Feinmann señaló en Twitter que al líder del Frente Renovador “no le dan los votos” para tener posibilidades reales de competir por acceder al sillón de Rivadavia.

No le dan los números. https://t.co/81qXFKn65E — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 7 de enero de 2019

Hace cuatro años atrás, cuando Sergio Massa lideró el espacio Unidos por una Nueva Alternativa y obtuvo el 21,39% de los votos, por detrás del 34,15% que sacó Cambiemos y el 37,08% que alcanzó el Frente para la Victoria. Y luego, en el balotaje Macri ganó con el 51,34% a Scioli, con 48,66%.

Por otra parte, el ex diputado se mostró confiado con su decisión de lanzar su candidatura y evitó hablar sobre la postura Cristina Kirchner.

"No sé qué va a hacer (la ex mandataria). No soy el exégeta ni el ventrílocuo de... (no la nombra). ¿Por qué voy a hablar de gente que ni siquiera dijo que va a ser candidata? ¿Solo para alimentar el juego perverso del Gobierno de manipular el escenario para tapar sus fracasos? No voy a caer en esa trampa", cuestionó.

"Primero hay que definir candidaturas: yo quiero ser presidente, quiero liderar, quiero competir por el cariño de la gente con ideas y sin golpes bajos. Pero tengo claro que si mi responsabilidad tiene que estar en otro lugar lo voy a aceptar con alegría", señaló.

Por otra parte, el tigrense evitó referirse a la posibilidad de competir en las elecciones contra la ex presidenta Cristina Kirchner y resaltó que ella "ya tuvo su oportunidad" de gobernar.

Massa resaltó que "al pasado lo juzga la sociedad y la Justicia", pero que su espacio tiene "la obligación de construir futuro para la Argentina, no seguir discutiendo cuánto se fracasó en el presente y el pasado".