Lavagna almorzó con Lifschitz y se multiplican las especulaciones sobre su candidatura

Desde el entorno del economista aseguran que “no quiere ser candidato” pero a la par dejan correr la instalación de su postulación a presidente

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna recibió en Cariló al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, para compartir un almuerzo en el cual, según el fuentes del entorno del economista, se "intercambiaron opiniones" sobre la coyuntura política.

El gobernador de Santa Fe es uno de los actores de peso de la política nacional que desde hace tiempo menciona al economista como posible candidato en las elecciones presidenciales de este año.

No obstante, de acuerdo a las fuentes consultadas aún no cerraron ningún acuerdo con vistas a los comicios generales de este año.

A Lavagna "lo consultan muchos, la gente le hace ronda de consultas", indicaron cerca de él. En diciembre pasado fue el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y ayer fue Lifschitz, quien viajó especialmente hacia esa ciudad de la costa bonaerense para "intercambiar opiniones sobre la realidad y los problemas del país", dijeron.

De todas formas, ante la consulta de Télam, desde el entorno del economista aseguraron que Lavagna no se fue del Frente Renovador -tal como había afirmado el ex presidente Eduardo Duhalde hace menos de un mes-; y que el almuerzo con Lifschitz "no tiene otra connotación" que la del intercambio de ideas.

Además, reiteraron que Lavagna "no quiere ser candidato y no dice que vaya a ser candidato de nada", echando por tierra los rumores que, al día de hoy, lo sindican como el hombre que podría convertirse en "el candidato de la unidad" para un sector de la oposición.

A pesar de ello, no es menos cierto que las desmentidas sobre su posible candidatura -que cada vez suena más fuerte- nunca son contundentes.

Las especulaciones sobre una eventual postulación de Lavagna a la Presidencia se vienen tejiendo desde hace algunos meses, e incluso, las encuestas que miden la imagen de los candidatos lo tienen como una opción a evaluar.

En diciembre, Duhalde y Ricardo Alfonsín concedieron una entrevista al diario Perfil donde "lanzaron la candidatura" de Lavagna, y ahora el almuerzo con Lifschitz fogoneó la idea de la conformación de un proyecto de unidad que se vendría a ubicar en la escena política como la tercera posición, por fuera del armado del presidente Mauricio Macri y del kirchnerismo.

El propio gobernador de Santa Fe ya había manifestado públicamente sus deseos de que Lavagna sea "el hombre del consenso" para la conformación de un frente de unidad opositora no kirchnerista.

En tanto, Sergio Massa, líder del Frente Renovador -que hoy forma parte de ese conglomerado de dirigentes peronistas llamado Alternativa Federal- está "encantado con que lo consulten a Lavagna", explicaron desde el massismo, ya que "es una figura nacional".