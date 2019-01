Pablo Moyano: "Cristina Kirchner presidenta y Massa gobernador podría ser una fórmula fuerte"

El secretario general del gremio de Camioneros Pablo Moyano se refirió al rearmado del peronismo de cara a las elecciones generales de octubre

El secretario general del gremio de Camioneros Pablo Moyano se refirió al rearmado del peronismo de cara a las elecciones generales de octubre. En este sentido, destacó la figura del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, y planteó que una eventual alternativa con Cristina Kirchner como candidata a presidenta y Sergio Massa para gobernador bonaerense "podría ser una fórmula fuerte".



"El peronismo se está rearmando para derrotar a esta derecha que no tiene que volver a gobernar nunca más. Hoy es el único partido que puede llevar más de cuatro candidatos a presidente", agregó y amplió: "Cristina a presidenta y Massa en la provincia podría ser una fórmula fuerte, pero eso lo vamos a elegir los candidatos en una gran interna".



El dirigente sindical, por otro lado, advirtió que "a partir de marzo, cuando llegue la gente de sus vacaciones y se sientan los tarifazos, se van a agudizar los conflictos sociales". En declaraciones radiales agregó que "el paro general no va a ser más allá de abril, la bronca sigue creciendo en la gente".



"Lavagna es una figura interesante, no se puede desconocer su rol en el gobierno de Néstor Kirchner", señaló Moyano.



Sin confirmar las especulaciones, el ex ministro de economía aumentó los rumores sobre su posible candidatura, que es impulsada por varios sectores pero a la que él nunca hizo referencia: recibió a desayunar en su casa al senador Miguel Ángel Pichetto, quien trabaja en un armado electoral con los gobernadores y con Sergio Massa, por el momento alejado de Cristina Kirchner.



Según explicaron allegados a ambos protagonistas, Lavagna y Pichetto "conversaron de política, economía y del escenario electoral que se avecina". Sin embargo, aclararon que "no hubo definiciones" sobre el futuro y que ambos continuarán "trabajando dentro del espacio" que busca construir una alternativa peronista al gobierno de Mauricio Macri.



"Hablaron de grandes acuerdos nacionales, discusión y trabajo en conjunto entre las diferentes fuerzas políticas nacionales para sacar al país de la actual situación de crisis", resumieron las fuentes.



Luego del encuentro, Pichetto se refirió al futuro del peronismo en una entrevista con Infobae: "Nuestro deber es construir una alternativa, estar en el ballotage y ganar las elecciones".