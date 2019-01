Elecciones: ¿qué dijo Lifschitz sobre armar un frente con Cristina para ganarle a Macri

El gobernador de Santa Fe descartó la posibilidad de un espacio de unidad con la ex Presidenta. "Se necesita una propuesta que deje eso en el pasado", dijo

Miguel Lifschitz, gobernador de la provincia santafecina, dijo que un frente transversal con Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación, sería "inviable, imposible".

Su respuesta sonre la posibilidad de un futuro espacio en común fue contundente.

"Se necesita una propuesta superadora que deje eso en el pasado", sostuvo, además de apostar a "superar la grieta", insistir en la necesidad de conformar un "Frente plural" y reiterar que Roberto Lavagna "reúne las condiciones" para encabezar un proyecto alternativo.



"No sólo tiene un prestigio personal sino también un consenso en la política argentina", indicó Lifschitz, y dijo que el dirigente "reúne las condiciones que lo apropiado para pensar en una coyuntura difícil".

Por otro lado, mientras Lavagna no confirmó su participación o no en un "frente transversal", hay varios nombres en juego, aunque hay uno en el que Lifschitz se encuentra en una negativa: el de Cristina Kirchner.

"Es inviable, imposible. Puede haber peronismo alternativo, es muy heterogéneo, pero desde mi punto de vista se necesita una propuesta superadora que deje eso en el pasado", dijo a TN.



Lifschitz también dijo que "no hay que hacer un frente antimacri, no hay que hacer nada anti, hay que hacer un favor", y subrayó que la propuesta "debe ser plural, si es solo peronismo alternativo queda reducido al ámbito del electorado Peronista, pero el objetivo es superar la grieta y volver a unir a los argentinos ".



"Hay que saltar por arriba de la grieta", aseveró. A la hora de evaluar un nombre que no sea el de Lavagna, sentenció: "No tengo".



Finalmente, remarcó que "el próximo gobierno va a ser un país muy complicado, una economía muy difícil y ninguna de las dos alternativas que hay hoy".