Según una nueva encuesta, Macri recuperó dos puntos de imagen positiva

La última encuesta de Circuitos indica una evolución de casi 2 puntos en la imagen positiva de Mauricio Macri en comparación al estudio anterior.

La última encuesta de Circuitos a la que accedió La Política Online indica una evolución de casi 2 puntos en la imagen positiva de Mauricio Macri en comparación al estudio anterior.



Según estos datos, para el 39.8% la imagen de Macri es "muy mala" y para el 20% tiene una imagen mala del presidente. Por el lado de la positiva, tiene más del 30% siendo que el 15,5% corresponde a muy buena y el 15,6% a buena.



Cristina Kirchner conserva mayor intención de votos que Mauricio Macri en territorio bonaerense, en un escenario con varios candidatos. Sin embargo, el Presidente la superaría en un ballotage por apenas un punto, lo que deja a ambos en un "empate técnico", según la misma encuesta.

Si las elecciones fueran hoy, la candidata con mayor intención de votos es Cristina, con el 33,2%. Segundo quedó Macri, con 30,1%. En tercer lugar quedó la opción "Ninguno", con 9,9%; seguido muy de cerca por Sergio Massa con 9,8. "Aún no lo sabe" obtuvo el 6,2%; y en último lugar, empatados en 5,4, están Nicolás Del Caño y "otro candidato".

Sin embargo, cuando se consulta en un mano a mano entre Cristina y Macri, el 43,8% opta por el actual Presidente, por sobre el 42,7% de la senadora nacional de Unidad Ciudadana. El 13,5 de los encuestados aún no sabe qué candidato elegiría.



El escenario mano a mano cambia para Cambiemos si la candidata para enfrentar a Cristina fuera María Eugenia Vidal. La Gobernadora fue elegida por el 48,7%; más de 6 puntos arriba de la ex presidenta, que obtuvo el 42%. El número de indecisos en este escenario también se reduce en ese escenario: solo el 9,3% aún no define qué candidato votaría entre ambas.



Como informó Circuitos, el relevamiento se hizo entre el 9 y 14 de enero de 2019 en un universo de población de 16 años y más en condiciones de votar, residentes en la Provincia. La encuesta abarca la Primera y la Tercera Sección electoral y el Interior, representados con 37 partidos, contemplando los tres cordones del Gran Buenos Aires y los Partidos del Interior.



El muestreo cuenta con 1158 casos y un nivel de confianza del 95 por ciento y un error muestral de +/- 3,5; y se trata de una investigación cuantitativa, con cuotas socio-poblaciones y proporción de votantes por sección electoral e Interior de la Provincia.