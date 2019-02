Con críticas al Gobierno, intendentes bonaerenses presentaron amparo para frenar los aumentos de luz

El presidente del PJ Bonaerense cuestionó a los últimos secretarios de Energía y sobre el exfuncionario Javier Iguacel dijo que "nunca" lo recibió

Intendentes del PJ Bonaerense, junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y la Defensoría del Pueblo provincial, presentaron el viernes un recurso de amparo ante la Justicia para intentar frenar los aumentos de tarifas.

En conferencia de prensa, los jefes comunales cuestionaron la política energética del gobierno de Mauricio Macri y explicaron que el recurso judicial se basa en que la Casa Rosada no realizó audiencias públicas antes de autorizar los incrementos, tal como establece la Constitución Nacional.

El presidente del PJ Bonaerense, Fernando Gray, cuestionó a los últimos secretarios de Energía y sobre el exfuncionario Javier Iguacel dijo que "nunca" lo recibió, pese a que en reiteradas oportunidades le reclamó audiencias.

"A mí no me atendió nunca Iguacel. Si escuchan, escuchan a las empresas, las escuchan bien, pero no escuchan a la gente, a los municipios", destacó el mandatario comunal de Esteban Echeverría, que aseguró que ahora está a la espera de que lo reciba el actual encargado del área, Gustavo Lopetegui.

Y agregó: "Al nuevo secretario le he pedido una audiencia y no me ha recibido".

A su turno, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, afirmó que la presentación del amparo judicial es para "detener este brutal aumento de tarifas".

"En el interior de la provincia, las boletas de luz están cerca de los 2 mil pesos. Qué sueldo tendríamos que tener para poder sostener estas tarifas. Estamos apelando a la justicia nuevamente para que pueda poner orden lo que debería poner el Estado", remarcó la jefa comunal.

Magario, además, cuestionó a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, porque -dijo- "no ha acompañado en proteger a los bonaerenses".