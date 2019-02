El ministro Alejandro Finocchiaro se lanza como candidato a intendente de La Matanza

El titular de la cartera de Educación afirmó que "hay un consenso muy fuerte para que represente en La Matanza la voz de quienes viven en ese distrito"

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, sostuvo este martes que "hay un consenso muy fuerte" para que se presente como candidato a intendente de La Matanza.

Así lo afirmó tras ser consultado por la prensa, luego de la reunión de Gabinete realizada en la Casa Rosada.

"Hay un consenso muy fuerte para que represente en La Matanza la voz de quienes viven en ese distrito y quieren dejar de vivir de la manera indigna que viven", sostuvo el funcionario, tras ser consultado sobre las versiones que lo daban como candidato a intendente en ese bastión peronista del conurbano, donde el justicialismo gobierna desde el retorno de la democracia, en 1983.

Finocchiaro llegó al gabinete nacional desde la cartera de Educación de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Maria Eugenia Vidal, quien buscaría su reelección en estos comicios.

La Matanza es un bastión central para cualquier postulante que pretenda imponerse en territorio bonaerense. Es clave hacer una elecciones "digna" en ese partido, el más grande de los 135 que integran la provincia. De allí que no debiera sorprender que Vidal pretenda postular a un dirigente a quien conoce y en quien confía.

Inicio de clases en riesgo

El ministro de Educación, al salir de la reunión de Gabinete, también habló sobre el inicio de clases y afirmó que "si los gremios van a la paritaria docente con espíritu constructivo es muy posible que las clases empiecen en tiempo y forma".

Sin embargo, aclaró que si los gremios "van con decisión política de confrontar es mucho más difícil".

Finalmente se refirió a la iniciativa oficial de armar mesas de diálogo que incluyan a los padres en distintos niveles de discusión en las aulas.

"Hay una decisión de involucrar a los padres en el debate educativo", sostuvo y acotó que este tipo de medidas está logrando "que los padres se acerquen nuevamente a la escuela, y eso está muy bien".

En este contexto, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, dijo que “si hay conflicto, será responsabilidad del gobierno”.

"No fuimos convocados al diálogo, ¿por qué no lo hicieron en enero?, si la gran mayoría de los chicos no están en la escuela”, se preguntó durante una entrevista con FM La Patriada.

“El gobierno intenta enfrentar a los docentes en vistas al conflicto que ven a principio de año”, añadió el dirigente gremial y abrió un signo de interrogación respecto a la fecha de inicio del año lectivo.